Wallis Day nei panni di Kane in “Batwoman”

L’attrice inglese Wallis Day prenderà il posto di Ruby Rose nel ruolo di Kate Kane nella seconda stagione di “Batwoman”.

“Batwoman” ha una nuova Kane

Il supereroe della serie televisiva “Batwoman”, in onda su The CW, ha un nuovo volto ed è quello di Wallis Day.

Nell’ultimo episodio della prima stagione di “Batwoman”, Kate Kane esce viva da un incidente aereo, ma le ferite provocate, la rendono irriconoscibile. La nuova stagione si è aperta con un episodio intitolato, “What Happened to Kate?” lanciando il mistero che circonda il destino del personaggio che appare bendata e tenuta in ostaggio.

Wallis Day entra così nella serie, in una versione alterata del personaggio. Per essere ancora più chiari, Kate Kane non è più Batwoman. E’ invece Javicia Leslie ad interpretarlo, la prima attrice nera a coprire questo ruolo in un live-action drama. Javicia Leslie interpreta Ryan Wilder che ha assunto il ruolo di supereroe nella seconda stagione.

Kate Kane e l’impegno LGBTQ

Il ritorno di Kate Kane è stato a lungo annunciato dalla creatrice della serie Caroline Dries. La stessa afferma che il destino di questo personaggio è importante perché vuole evitare quella retorica da TV del “bury your gays”, cioè uccidere personaggi gay e lesbiche.

“Come lesbica che ha lavorato come scrittrice negli ultimi 15 anni, sono ben consapevole del concetto di ‘Bury Your Gays’ e non ho alcun interesse a parteciparvi”, ha detto Dries nel giugno 2020.

Ecco perché è importante per me, come creatrice della serie, chiarire ogni disinformazione su Kate Kane e riscrivere Batwoman. Amo Kate Kane, è la ragione per cui ho voluto fare lo show. Non la cancelleremo mai. Infatti, la sua scomparsa sarà uno dei misteri della seconda stagione. A tutti i nostri fan, vogliamo far sapere che l’impegno LGBTQ è al centro del personaggio di Batwoman e non abbiamo alcuna intenzione di abbandonarla.”

La Batwoman di Ruby Rose

“Batwoman” ha fatto la storia della TV nella stagione 2019, poiché è stata la prima serie televisiva che si è concentrata su un supereroe lesbico. Ad interpretarla è stata Ruby Rose, che però, ha avuto una reazione violenta sui social media. In seguito a ciò, due giorni dopo l’episodio finale della prima serie, ha annunciato che non sarebbe tornata per la seconda stagione.

Francesca Reale

22/03/2021