“Vivi – La filosofia del sorriso” dal 15 al 17 novembre all’UCI Cinemas

Nelle multisale del circuito UCI Cinemas dal 15 al 17 novembre 2021 arriva “Vivi – La Filosofia del Sorriso”, il lungometraggio diretto da Pasquale Falcone che racconta 50 anni di vacanze italiane, con numerosi filmati di repertorio accompagnati da alcune delle sigle storiche dei Villaggi Valtur. Tra i 40 intervistati per realizzare il docufilm distribuito da Digital Soul sono presenti Fiorello, Angelo Pintus, Peppe Quintale e Dario Bandiera.

Le sedi in cui vedere “Vivi – La filosofia del sorriso”

Sarà possibile vedere il lungometraggio dal 15 al 17 novembre in diverse sedi UCI Cinemas: UCI Bicocca (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Roma Est (RM) e UCI Porta di Roma (RM. Le multisale che lo proietteranno il 15 e il 17 novembre sono: UCI Showville Bari (BA) e UCI Casoria (NA).

Mentre UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI) e UCI Palermo (PA) lo proietteranno il 15 novembre.

Modalità d’acquisto del biglietto

Il costo del biglietto è pari a 8 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online. Presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Misure di sicurezza

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto. Sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo. Fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 cinema, per un totale di 427 schermi.

Maria Grazia Bosu

12/11/2021