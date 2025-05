Vision: ultima serie Marvel del vecchio corso Disney+ con nuovi intriganti sviluppi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie “Vision” si prepara a chiudere un capitolo importante dell’universo Marvel su Disney+, segnando la fine di un’era e l’inizio di nuove strategie volute da Kevin Feige. Questo terzo capitolo della saga di “WandaVision” suscita grande attesa tra i fan, non solo per il ritorno di personaggi amati, ma anche per le novità che potrebbero arricchire la trama.

Ritorno dei protagonisti e nuovi volti

Paul Bettany tornerà a vestire i panni di Vision, un ruolo che ha interpretato con grande successo nelle precedenti produzioni del Marvel Cinematic Universe . Accanto a lui, James Spader riprenderà il suo iconico ruolo di Ultron, un personaggio che ha già lasciato il segno in “Avengers: Age of Ultron“. La presenza di Spader promette di portare una nuova dimensione al racconto, arricchendo la storia con la sua interpretazione carismatica.

In aggiunta, Faran Tahir, noto per il suo ruolo di Raza in “Iron Man” del 2008, farà il suo ritorno nel MCU. La sua partecipazione è attesa con curiosità, poiché il personaggio di Raza potrebbe avere un ruolo significativo nel nuovo sviluppo narrativo. La combinazione di questi attori di talento suggerisce che “Vision” sarà un progetto ambizioso e ricco di colpi di scena.

Jocasta: la moglie di Ultron nel MCU

Un rumor interessante emerso da Nexus Point News riguarda l’introduzione di Jocasta, la moglie di Ultron, nella serie “Vision“. Nei fumetti Marvel, Jocasta è un personaggio complesso, creato da Jim Shooter e George Perez nel 1977. La sua prima apparizione avvenne nelle pagine di “Avengers #162“. La Marvel sembra aver scelto un’attrice per interpretare questo ruolo, ma al momento la sua identità rimane un mistero.

Secondo le informazioni trapelate, Jocasta sarà descritta come un personaggio astuto, potente e motivato dalla vendetta. Le fonti indicano che l’attrice avrà un’età compresa tra i 40 e i 60 anni e sarà di origine afroamericana. Questa scelta di casting potrebbe portare una nuova prospettiva al personaggio, rendendolo ancora più intrigante per il pubblico.

Origini e caratteristiche di Jocasta

Il personaggio di Jocasta è stato concepito come una creazione di Ultron, la cui coscienza si basa sugli schemi cerebrali di Janet Van Dyne. Questo legame complesso tra i personaggi offre molteplici possibilità narrative, che potrebbero essere esplorate nella serie. La storia di Jocasta è intrisa di vendetta e conflitti interiori, rendendola una figura affascinante e ricca di sfumature.

La sua introduzione nel MCU rappresenta un’opportunità per approfondire tematiche come l’identità, la creazione e le conseguenze delle azioni di Ultron. Con l’aggiunta di Jocasta, la serie “Vision” potrebbe non solo intrattenere, ma anche stimolare riflessioni più profonde sul significato di famiglia e responsabilità.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su “Vision” e le novità che arriveranno dal mondo Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!