Virna Toppi e Nicola Del Freo raccontano la loro esperienza a Pechino Express 12 e i legami creati

L’avventura di Virna Toppi e Nicola Del Freo a Pechino Express 12 ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico. Eliminati come seconda coppia, i due ballerini hanno condiviso le loro emozioni e riflessioni in un’intervista, parlando del loro percorso nel reality, della maternità e delle coppie per cui fanno il tifo tra i concorrenti rimasti in gara. La loro storia, caratterizzata da un amore profondo e da momenti significativi, continua a emozionare i telespettatori di Sky e Now.

Un amore che cresce tra sfide e traguardi

Virna e Nicola si sono conosciuti dieci anni fa, e il loro amore ha trovato una nuova dimensione con il matrimonio celebrato il 16 ottobre 2022 e la nascita della loro figlia Asia, avvenuta il 24 agosto 2023. La coppia ha affrontato insieme le sfide della vita, e la partecipazione a Pechino Express è stata un’esperienza che ha messo alla prova il loro legame. In un’intervista al settimanale Chi, hanno rivelato che la decisione di partecipare al programma è stata ponderata con attenzione, considerando anche la recente nascita della loro bambina.

Nicola ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla sua assenza durante il reality, temendo che Asia potesse non riconoscerlo come padre. Tuttavia, ha trovato conforto nel fatto che il momento fosse giusto per loro, nonostante le difficoltà. Virna ha aggiunto che, guardando indietro, spera che la loro figlia possa essere orgogliosa dei genitori che ha. La loro esperienza a Pechino Express ha rappresentato un’opportunità per mostrare alla figlia la ricchezza di esperienze che hanno vissuto.

L’eliminazione e le sfide del programma

Parlando della loro eliminazione, Virna ha spiegato che la causa potrebbe essere stata una canzone filippina che hanno dovuto eseguire. La coppia non aveva compreso che fosse necessario cantarla, pensando fosse solo una poesia. Questo malinteso ha portato a una perdita di tempo cruciale, un aspetto che ha dimostrato quanto sia spietato il tempo in un contesto competitivo come quello di Pechino Express.

Virna ha anche raccontato come la nascita di Asia sia avvenuta in un momento inaspettato, mentre stava vivendo un periodo di grande successo nella sua carriera di ballerina. La sua vita era caratterizzata da viaggi frequenti e impegni intensi, e la gravidanza non era nei suoi piani. Tuttavia, ha riconosciuto che la nascita di Asia è stata un dono inaspettato, un paracadute che l’ha aiutata a trovare un nuovo equilibrio nella vita.

La differenza tra danza e competizione televisiva

Virna ha sottolineato le differenze tra la competitività nel mondo della danza e quella vissuta a Pechino Express. Nel teatro, la danza è un’esperienza collettiva, dove l’obiettivo è migliorare se stessi piuttosto che competere contro gli altri. Questo approccio ha influenzato il loro comportamento nel reality, dove hanno cercato di mantenere un atteggiamento positivo e collaborativo. Nonostante abbiano tentato di interpretare i “cattivi”, si sono resi conto che non era nel loro stile.

Legami e tifo per le coppie in gara

Durante il programma, Virna e Nicola hanno stretto legami con altre coppie, in particolare con gli #Spettacolari, formati dal comico Scintilla e dalla cantante Federica Camba. Hanno continuato a mantenere i contatti anche dopo la fine del reality, dimostrando che le amicizie nate in queste circostanze possono durare nel tempo. Nicola ha espresso affetto per i concorrenti Jey e Checco, definendoli “due ragazzi d’oro”. Attualmente, la coppia fa il tifo per i #Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, che considerano idoli per la loro determinazione e forza di volontà.

La storia di Virna Toppi e Nicola Del Freo è un esempio di come l’amore e la determinazione possano affrontare le sfide della vita, creando legami duraturi e momenti indimenticabili.

