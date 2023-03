Viola come il mare, ci sono importanti novità sul futuro della serie

Viola come il mare è una fiction prodotta da Lux Vide, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Dopo il suo debutto sulla rete Mediaset con una prima stagione, dal 1° marzo 2023 è disponibile anche in streaming su Netflix. Questa serie light crime ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per la presenza dei protagonisti, molto seguiti ed amati dal grande pubblico.

Can Yaman è il divo turco divenuto una celebrità anche qui in Italia, attraverso la messa in onda di alcune soap turche come ad esempio DayDreamer e Bitter Sweet. Francesca Chillemi è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, eletta Miss Italia 2003. Vanta molte presenze nel piccolo e nel grande schermo tra cui la fiction Che Dio ci aiuti e il film Sposami. Viola come il mare ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, le puntate andate in onda su Canale 5 infatti hanno avuto uno share di tutto rispetto, con una media di 3 milioni di telespettatori.

La notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando riguarda una possibile seconda stagione. Luca Bernabei, AD di Lux Vide, ha confermato la realizzazione di una seconda stagione che sarebbe già in scrittura. Non conosciamo ancora le tempistiche ma si presume che la messa in onda avverrà intorno alla primavera del 2024. Le riprese infatti dovrebbero iniziare all’inizio dell’estate 2023, tenendo conto dei progetti in cui è attualmente impegnato l’attore Can Yaman.

Nell’attesa di ulteriori novità, vi lasciamo la sinossi dell’ultimo episodio della prima stagione: