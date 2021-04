Vin Diesel star e produttore del film “Rock ‘Em Sock ‘Em Robots”

L’attore Vin Diesel reciterà nel film ispirato al gioco da tavolo famoso negli anni ’80 “Rock ‘Em Sock ‘Em Robots”. Di questo sarà anche il produttore.

Vin Diesel riporta un classico degli anni ’80

Il film “Rock ‘Em Sock ‘Em Robots” sta diventando una realtà. Mattel Film, Universal e Vin Diesel stanno collaborando per un film live-action che riprenderà il gioco arcade lanciato nel 1966. Un gioco da tavolo che ha contrapposto Red Rocker contro Blue Bomber a colpi di pugni su di un ring. Vin Diesel reciterà nel film e sarà anche dietro la produzione con la sua etichetta One Race Films.

Ryan Engle sceneggiatore di “Rampage” e “The Commuter” sarà anche dietro la scrittura di questa pellicola, che segue la storia di un padre e del figlio che formano un legame improbabile con una macchina da guerra avanzata. Kevin McKeon guiderà il progetto per Mattel Films.

La ricca produzione Mattel

All’annuncio di questo nuovo progetto Vin Diesel ha detto “rendere il classico gioco Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, con la Mattel come partner, e allinearlo con la capacità di costruire mondi e franchise che caratterizza il lavoro di Universal è davvero eccitante”.

Robbie Brenner, produttore esecutivo di Mattel Films, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare questo iconico marchio di Mattel in vita sul grande schermo con i nostri partner di incredibile talento, Vin Diesel, One Race Films e Universal. Il nostro ricco catalogo di franchise continua a offrire storie coinvolgenti e non vediamo l’ora di creare quella che sarà sicuramente un’elettrizzante avventura action che l’intera famiglia potrà apprezzare“.

Rock ‘Em Sock’ Em Robots è il secondo progetto tra Mattel Films e Universal Pictures che si pone sulla scia del film “Wishbone” basato sulla serie TV. Altri film Mattel in lavorazione includono “American Girl”, “Barbie, Barney”, “Hot Wheels”, “Magic 8-Ball”, “Major Matt Mason”, “Masters of the Universe”, “Thomas & Friends”, “Uno e View-Master”.