Viggo Mortensen e Caleb Landry Jones nel thriller “Two Wolves”

Viggo Mortensen e Caleb Landry Jones saranno i protagonisti del thriller vietnamita “Two Wolves” diretto da Alex Gibney.

Viggo Mortensen in Vietnam con Caleb Landry Jones

Viggo Mortensen, che ha debuttato alla regia nel 2020 con “Falling – Storia di un padre”, e Caleb Landry Jones, protagonista di “Nitram” del 2021, saranno i protagonisti di “Two Wolves”, un thriller che ha per sfondo la guerra del Vietnam e sarà diretto dal documentarista candidato all’Oscar Alex Gibney.

Queste le parole di Gibney:

“Questo è un film che volevo fare da sette anni. Ora che ho la squadra giusta, possiamo raccontare questa storia potente. È una storia vera su come le persone comuni possono diventare eroi, non attraverso poteri soprannaturali, ma attraverso l’impegno a fare la cosa giusta nelle peggiori circostanze possibili. Da Enron, ho fatto film su persone che abusano del loro potere. Questo è un film su due uomini che hanno reagito”.

Protagonista della pellicola è il pilota di elicotteri Hugh Thompson che, durante il Wwr, si oppose ai suoi colleghi che stavano perpetrando nel villaggio di My Lai un vero e proprio massacro nei confronti dei civili inermi e disarmati. Grazie a questo personaggio molte vite umane sopravvissero alle atrocità.

Purtroppo, lungi dall’essere considerato un eroe, Thompson è stato minacciato con la corte marziale e considerato un traditore a tutti gli effetti. L’intervento del generale William ‘Ray’ Peers, che ha preso in mano le indagini sull’accaduto a My Lai, ha tuttavia confermato gli eventi e supportato la verità di Hugh Thompson.

Cast e produzione

Come già detto, dietro la macchina da presa figura Alex Gibney, che torna a dirige un lungometraggio di finzione dopo aver lavorato a film come “The Ruling Classroom” all’inizio della sua carriera.

Anthony McCarten (“La teoria del tutto”) ha scritto la sceneggiatura con Matt Cook (“The Informer”). Paul Higgins per Fields Park, Peter Saraf, Will Clarke figurano come produttori esecutivi per Altitude Film Entertainment, Alex Gibney per Jigsaw Pictures insieme a Big Beach.

Altitude si occupa delle vendite internazionali e presenterà il progetto ai buyer dell’AFM virtuale.

Roberta Rosella

28/10/2021