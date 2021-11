Verso la notte: on line trailer e poster

Sono stati rilasciati il trailer e il poster di “Verso la notte” pellicola drammatica diretta da Vincenzo Lauria, al suo esordio in un lungometraggio, nelle sale italiane a partire dal 9 dicembre 2021, grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione.

Verso la notte: la gelosia che danneggia l’amore

“Verso la notte”, scritto e diretto da Vincenzo Lauria, regista e sceneggiatore lucano, è stato presentato fuori concorso alla 66° edizione del Taormina Film Fest, dove ha vinto il Premio del pubblico di MYmovies.

Il film segue la storia dell’iraniana Maryam, impegnata nella realizzazione di un documentario su Anna, una donna che vive per le strade di Roma. Anna colpisce la giovane regista per i suoi modi di interpretare la realtà attraverso visioni e presagi, con uno stile molto distante dalla sua condizione di senzatetto.

Mentre è impegnata in questo lavoro, Maryam conosce Hesam, anche lui iraniano. Tra i due giovani sboccia l’amore, sebbene su questo precoce idillio caleranno ben presto molte ombre.

Le parole del regista sul suo film

“Verso la notte, come attuazione di un presagio, è la storia di un amore autentico, ma è anche la storia della rovina. O meglio, è un’indagine sulle impercettibili sfumature delle parole, dei gesti e dei silenzi, che nella storia raccontano le insicurezze dell’animo fragile ed instabile dei protagonisti, e sulla forza necessaria per trascinarsi tra le macerie ed afferrare, prima della fine, il senso residuo dell’esistenza.”

La pellicola ha come tema portante la gelosia, quando scatta per motivi non concreti ma immaginati, e si sviluppa in una doppia direzione, con una base temporale al presente costituita da brevi scene, alternate da più lunghi flashback che costituiscono la maggior parte della storia.

Note del distributore Paolo Minuto

“Verso la notte” è un’opera prima in cui Vincenzo Lauria, vincitore di un Premio Solinas, inserisce nel cast un gruppo di attori misto tra italiani e iraniani residenti in Italia. Cineclub Internazionale – a detta di Paolo Minuti – ha deciso di appoggiare questo artista, pur essendo per tradizione dedita al cinema indipendente internazionale, poichè ritiene estremamente necessario appoggiare in questo periodo di transizione gli autori italiani più fragili che potrebbero pagare un prezzo più alto.

Roberta Rosella

10/11/2021