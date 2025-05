Verissimo: gli ospiti e le anticipazioni del weekend del 3 e 4 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, continua a intrattenere il pubblico italiano con storie coinvolgenti e interviste esclusive. Ogni weekend, a partire dalle 16.30, il salotto di Canale 5 accoglie personaggi noti del mondo dello spettacolo, pronti a condividere le loro esperienze personali e professionali. In questo articolo, esploreremo gli ospiti e le anticipazioni per le puntate di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025.

Ospiti di Verissimo per sabato 3 maggio 2025

La puntata di sabato vedrà in studio la giornalista Veronica Gentili, nota per il suo ruolo a Le Iene, che si prepara a debuttare come conduttrice della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, in programma a partire da mercoledì 7 maggio. Gentili condividerà le sue emozioni e aspettative riguardo a questa nuova avventura. Accanto a lei, Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato dall’Honduras, porterà le sue esperienze e aneddoti dal reality show.

Non mancheranno altri volti noti: Antonella Mosetti, showgirl romana, sarà presente per parlare della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” come naufraga. Inoltre, il noto chef stellato Giorgio Locatelli e la storica figura della televisione Mariolina Cannuli si uniranno al salotto, offrendo spunti interessanti sulle loro carriere. Infine, la cantante Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e ora in dolce attesa, condividerà le sue emozioni legate a questa nuova fase della sua vita. Silvia Toffanin avrà anche l’opportunità di intervistare per la prima volta in coppia Briga, cantante, e sua moglie Arianna, attrice, che racconteranno la loro storia d’amore.

Ospiti di Verissimo per domenica 4 maggio 2025

La domenica di Verissimo si preannuncia altrettanto ricca di emozioni. Simona Ventura, opinionista della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, sarà in studio per raccontare le sue aspettative e preparativi per il programma. Al suo fianco, Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, si prepara a rimettersi in gioco come concorrente nel reality, e condividerà le sue sensazioni riguardo a questa nuova avventura.

Un momento toccante sarà dedicato alla memoria di Alain Delon, scomparso il 18 agosto scorso. Sua figlia Anouchka sarà presente per rendere omaggio al grande attore, condividendo ricordi e aneddoti personali. Inoltre, la sorella di Giulia Tramontano, tragicamente uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza, sarà ospite per ricordare la giovane vita spezzata. Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta delle difficoltà che sta affrontando, aprendo il suo cuore e raccontando la sua storia senza filtri.

Orari di Verissimo per il weekend

L’appuntamento con Verissimo è fissato per sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, sempre a partire dalle 16.30 su Canale 5. Le interviste e i momenti salienti delle puntate saranno disponibili anche in replica sul portale Mediaset Infinity, permettendo a tutti di rivivere le emozioni e le storie raccontate nel salotto di Silvia Toffanin.

