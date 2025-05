Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata del 10 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si prepara a tornare in onda sabato 10 maggio 2025 con una puntata ricca di storie emozionanti e ospiti di spicco. Nonostante la stagione televisiva stia volgendo al termine, il salotto di Silvia continua a essere un luogo di incontro per racconti che spaziano dall’arte allo sport, dalla famiglia ai sogni realizzati. Scopriamo insieme quali saranno i protagonisti e le tematiche affrontate in questa nuova puntata.

Ospiti speciali: Alice e Asia D’Amato

Tra gli ospiti di spicco della puntata ci saranno Alice e Asia D’Amato, due sorelle gemelle e talentuose ginnaste italiane. Per la prima volta, le campionesse si racconteranno a cuore aperto, condividendo le loro esperienze nel mondo della ginnastica artistica. Alice, in particolare, ha recentemente conquistato una medaglia olimpica alla trave durante i Giochi di Parigi 2024, un traguardo che rappresenta il culmine di anni di sacrifici e dedizione. Le due atlete parleranno delle sfide affrontate, delle cadute e della determinazione che le ha portate a raggiungere i loro obiettivi. Questo momento promette di essere uno dei più intensi dell’intera puntata, offrendo uno sguardo autentico sulla vita di chi compete ai massimi livelli.

Un ricordo toccante: Lucrezia Lorenzi

Un altro ospite significativo sarà Lucrezia Lorenzi, giovane sciatrice e sorella maggiore di Matilde, una promessa dello sci azzurro scomparsa tragicamente lo scorso ottobre a soli 19 anni. Lucrezia avrà l’opportunità di ricordare la sorella e di condividere la sua storia, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e resilienza. Questo segmento del programma va oltre la semplice cronaca, diventando un momento di testimonianza e riflessione su come affrontare la perdita e mantenere viva la memoria di chi non c’è più. Verissimo si conferma così come un palcoscenico per raccontare storie di vita che meritano di essere ascoltate.

Il legame familiare: Carmen Di Pietro e Carmelina

Il calore dei legami familiari sarà rappresentato da Carmen Di Pietro e dalla figlia Carmelina, che torneranno a Verissimo per mostrare un lato inedito del loro rapporto. Carmen, volto noto del panorama televisivo italiano, e Carmelina, che sta iniziando a farsi strada nel mondo dello spettacolo, condivideranno aneddoti e momenti significativi della loro vita insieme. Questo incontro offrirà uno spaccato di come la famiglia possa essere un sostegno fondamentale nella carriera e nella vita personale, evidenziando l’importanza dei legami affettivi.

La cultura partenopea con Angela Luce

Angela Luce, attrice e simbolo della cultura partenopea, sarà un’altra protagonista della puntata. La sua carriera, costellata di successi nel cinema e nel teatro, sarà al centro di un’intervista che esplorerà la sua passione per l’arte e il suo legame con le tradizioni culturali italiane. Angela porterà il pubblico in un viaggio attraverso la sua storia, dimostrando come l’arte possa essere un mezzo potente per esprimere emozioni e raccontare esperienze di vita. La sua presenza a Verissimo sarà un omaggio alla bellezza della cultura italiana e alla sua capacità di resistere nel tempo.

Chiudere con i giovani talenti di Amici

A chiudere la puntata saranno Chiara e Jacopo, due giovani talenti recentemente usciti dal Serale di Amici. I due artisti condivideranno le loro esperienze e le emozioni vissute durante il programma, raccontando le sfide affrontate e le aspirazioni per il futuro. Chiara, ballerina di grande talento, e Jacopo, cantante dalla voce intensa, rappresentano la nuova generazione di artisti italiani che non si arrendono di fronte alle difficoltà. Le loro storie saranno un invito a continuare a perseguire i propri sogni, anche quando il percorso si fa difficile.

Dove e quando seguire Verissimo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda il 10 maggio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16:30. Gli spettatori potranno seguire il programma anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e sui social, dove verranno condivisi i momenti salienti della trasmissione. L’hashtag ufficiale del programma permetterà ai telespettatori di interagire e condividere le proprie impressioni in tempo reale, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

