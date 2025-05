Venezia si prepara per il film Fish: protagonisti Hunter Schafer e Tim Roth

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2026 si preannuncia un anno ricco di novità per il panorama cinematografico, con l’inizio delle riprese di “Fish“, un film che avrà come sfondo la suggestiva città di Venezia. Sotto la direzione del regista italiano Carlo Hintermann, il progetto promette di offrire una narrazione affascinante e originale, con protagonisti di spicco come Hunter Schafer e Tim Roth. La presentazione del film avverrà al Festival di Cannes, dove i produttori Minerva Pictures e TVCO cercheranno opportunità per la distribuzione e il finanziamento.

La trama di Fish: un viaggio onirico a Venezia

“Fish” si preannuncia come un’opera intrigante, ambientata in una Venezia che sembra uscita da un sogno. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2026, e la storia ruota attorno al personaggio di Fish Osborne, interpretato da Tim Roth. Fish è un brillante storico dell’arte che vive una vita solitaria, ma sta affrontando una trasformazione misteriosa: sta lentamente diventando un pesce. Questo elemento fantastico si intreccia con la sua esistenza quotidiana, creando un contrasto tra la sua professione e la sua metamorfosi.

La sinossi del film suggerisce che la mutazione di Fish non sarà vista come una maledizione, ma piuttosto come un atto di liberazione radicale. Mentre il segreto di Fish inizia a emergere, Billie, interpretata da Hunter Schafer, e altri studenti cominceranno a esplorare la loro identità attraverso una nuova lente. Questo aspetto della trama invita a riflessioni profonde sulla natura dell’identità e sulle trasformazioni personali, rendendo “Fish” un’opera che potrebbe colpire il pubblico in modo significativo.

Collaborazioni e supporto per il progetto

La sceneggiatura di “Fish” è stata scritta da Carlo Hintermann in collaborazione con Tania Pedroni, e il film sarà co-prodotto da Frakas Productions e Amour Fou Luxembourg. Questo progetto ha ricevuto anche il sostegno della Veneto Film Commission e di Media Creative Europe, sottolineando l’importanza e il potenziale di “Fish” nel contesto cinematografico europeo. La scelta di Venezia come location non è casuale; la città, con la sua bellezza unica e il suo fascino intramontabile, fungerà da sfondo ideale per una storia che esplora temi di trasformazione e identità.

I recenti progetti di Tim Roth e Hunter Schafer

Tim Roth, noto per le sue interpretazioni intense e versatili, ha recentemente concluso le riprese di un film ispirato alla serie “Peaky Blinders“, che vedrà protagonisti Cillian Murphy e Barry Keoghan. Questo nuovo progetto dimostra la continua evoluzione della carriera di Roth, che si distingue per la sua capacità di affrontare ruoli complessi e sfumati.

D’altra parte, Hunter Schafer sta vivendo un momento di grande crescita professionale. Tra i suoi progetti futuri, spiccano la serie “Blade Runner 2099” di Amazon Prime Video, il film “Mother Mary” con Anne Hathaway e Michaela Coel, e il ritorno nella terza stagione di “Euphoria“, le cui riprese sono attualmente in corso. La carriera di Schafer, già nota per il suo talento e il suo impegno, continua a espandersi, promettendo nuove e interessanti opportunità.

Con “Fish“, Venezia si prepara a diventare il palcoscenico di una narrazione che unisce fantasia e realtà, esplorando le profondità dell’identità umana attraverso un viaggio cinematografico unico.

