Venezia si prepara a celebrare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: eventi esclusivi in arrivo

Il mondo è in attesa di un evento che promette di essere indimenticabile: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, pilota e imprenditrice. Sebbene le formalità legali siano già state completate negli Stati Uniti, la coppia si appresta a celebrare il loro amore a Venezia, una delle città più romantiche e affascinanti del mondo. Questo articolo esplorerà i dettagli di una tre giorni di festeggiamenti che trasformeranno la laguna in un palcoscenico da favola, con eventi esclusivi e una lista di ospiti di alto profilo.

L’arrivo degli sposi e le aspettative

L’attesa per l’arrivo di Jeff Bezos e Lauren Sánchez è palpabile. I bookmaker si trovano in difficoltà nel prevedere come si presenteranno alla cerimonia, poiché l’ipotesi di un arrivo in yacht è stata scartata per motivi di sicurezza. Si ipotizza che la coppia possa atterrare all’aeroporto Nicelli del Lido, un’opzione più discreta e meno scontata rispetto a un jet privato. La coppia potrebbe già trovarsi in laguna, pronta a immergersi nei festeggiamenti che inizieranno ufficialmente il 26 giugno.

La scelta dell’Aman come base per gli eventi è stata confermata, e gli ospiti, tra cui figure di spicco come Ivanka Trump, sono già arrivati in città. La giornata di venerdì sarà dedicata a visite guidate nei luoghi più emblematici di Venezia, con la partecipazione di esperti come Andrea D’Alpaos, noto musicista e critico d’arte. Gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare musei e palazzi storici, seguiti da pranzi in ristoranti rinomati come Harry’s Bar e Cipriani.

Il primo giorno di festeggiamenti

Il 26 giugno segnerà l’inizio ufficiale delle celebrazioni. Gli ospiti, già presenti in laguna, parteciperanno a visite esclusive in alcuni dei luoghi più affascinanti della città. La giornata sarà caratterizzata da pranzi in ristoranti storici e di prestigio, dove i commensali potranno gustare piatti tipici veneziani. Le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo, a dimostrazione dell’importanza di questo evento.

Dopo una giornata intensa, gli ospiti torneranno nei loro hotel per prepararsi al primo party della serata. I taxi d’acqua tradizionali, insieme a limousine di lusso, saranno pronti a trasportare gli invitati verso Cannaregio, dove si svolgerà il primo evento serale. Il Comune ha emesso un’ordinanza per limitare il traffico nell’area della Madonna dell’Orto, creando un’atmosfera di esclusività e sicurezza per il matrimonio.

Dettagli del party e misure di sicurezza

Il party di matrimonio si svolgerà in un luogo segreto, il complesso di Sant’Alvise, situato vicino a Madonna dell’Orto. Questa location storica, risalente al XIV secolo, offre un fascino unico e misterioso, perfetto per un evento di tale portata. Le misure di sicurezza sono state potenziate, con un dispiegamento significativo di forze dell’ordine per garantire la tranquillità della celebrazione, considerando anche le possibili contestazioni da parte di gruppi contrari a Bezos.

Lauren Sánchez ha già iniziato a preparare il suo guardaroba per l’evento, e gli invitati sono stati informati di portare abiti speciali per onorare il tema della festa. Tra i vari eventi, è previsto un cocktail ispirato a F. Scott Fitzgerald, con costumi che richiamano l’atmosfera del Grande Gatsby. La società veneziana Mestiere Cinema sta allestendo un set cinematografico a tema, aggiungendo un tocco di magia all’intera celebrazione.

Costi e aspettative per gli ospiti

Le celebrazioni di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez non saranno solo un evento esclusivo, ma anche un’esperienza costosa. Si stima che il costo per ogni ospite possa raggiungere circa cinquantamila euro, considerando le cene, i cocktail e le serate danzanti previste nel programma. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza indimenticabile, con un mix di cultura, divertimento e lusso che caratterizzerà questi tre giorni di festeggiamenti.

Con un programma così ricco e variegato, Venezia si prepara a diventare il palcoscenico di un matrimonio che entrerà nella storia, unendo glamour e tradizione in una delle città più belle del mondo.

