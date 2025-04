Vendetta e Riflessioni nel terzo episodio di The Last of Us 2: un viaggio nella psicologia dei personaggi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il terzo episodio della seconda stagione di “The Last of Us 2” si concentra sul tema della vendetta, in particolare attraverso gli occhi di Ellie, interpretata da Bella Ramsey. La serie, disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, continua a esplorare le conseguenze del trauma e le dinamiche relazionali in un mondo post-apocalittico. Dopo la devastante perdita di Joel, Ellie si trova a dover affrontare sentimenti complessi e conflittuali che la spingono verso una ricerca di giustizia personale.

Il trauma di Ellie e la sua sete di vendetta

Dopo gli eventi drammatici della seconda puntata, Ellie si risveglia in uno stato di confusione e rabbia. La perdita di Joel, la sua figura paterna, avvenuta in modo brutale e davanti ai suoi occhi, ha lasciato un segno indelebile nella sua psiche. La giovane protagonista, ora più distante e chiusa rispetto alla stagione precedente, è consumata da un desiderio di vendetta nei confronti di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Nonostante la mancanza di informazioni chiare sulle motivazioni di Abby, Ellie è determinata a trovarla e a farle pagare il prezzo della sua azione.

La scrittura di Craig Mazin, che ha curato nuovamente l’episodio, riesce a mettere in luce le complessità emotive di Ellie. La scelta di rivelare al pubblico le motivazioni di Abby, mentre i personaggi rimangono all’oscuro, crea una tensione palpabile. Questo espediente narrativo funge da MacGuffin, un elemento che mantiene alta l’attenzione e che promette di esplodere in futuro. La vendetta diventa così un tema centrale, un filo conduttore che attraversa le vite di tutti i personaggi, rendendo il confine tra vittima e carnefice sempre più sfumato.

La ricostruzione di Jackson e le dinamiche comunitarie

Parallelamente al viaggio interiore di Ellie, la cittadina di Jackson deve affrontare le conseguenze dell’attacco degli infetti. La comunità, un avamposto di speranza in un mondo devastato, si trova a dover ricostruire e ripartire. Non tutti gli abitanti sono d’accordo con il piano di vendetta di Ellie, e questo porta a un confronto tra le diverse visioni di giustizia e altruismo.

Personaggi come Gail, la psicoterapeuta cinica interpretata da Catherine O’Hara, e Jesse, il mentore di Ellie, interpretato da Young Mazino, si trovano a dover gestire le emozioni contrastanti della giovane. Gail cerca di comprendere e placare la rabbia di Ellie, mentre Jesse, legato a lei anche attraverso la figura di Dina, si trova in una posizione ambivalente. Tommy, interpretato da Gabriel Luna, è l’unico a conoscere il segreto di Ellie e cerca di bilanciare la sua sete di giustizia con le responsabilità verso la comunità.

Un’assemblea che rivela il cuore della comunità

Un momento cruciale dell’episodio è rappresentato da una riunione cittadina, un evento che offre uno spaccato delle regole e delle dinamiche sociali di Jackson. Questo incontro diventa un’opportunità per esplorare l’egoismo e l’altruismo dei vari personaggi coinvolti. La tensione tra le diverse opinioni emerge chiaramente, rivelando le fragilità e le aspirazioni di una comunità che cerca di trovare un equilibrio in un mondo in cui la violenza è all’ordine del giorno.

La regia, pur mantenendo un ritmo serrato, si fa più riflessiva, permettendo ai personaggi di esprimere i loro sentimenti attraverso lunghi monologhi. Ellie, per la prima volta senza la supervisione di Joel, ha l’opportunità di brillare, ma il suo cammino è segnato da una vita che l’ha resa una “diamante grezzo“, ruvido e segnato dalle esperienze traumatiche.

L’episodio si chiude lasciando aperte molte domande sul futuro di Ellie e sulla sua ricerca di vendetta. La complessità dei sentimenti umani e le sfide della comunità di Jackson si intrecciano in un racconto che continua a esplorare le sfumature della vita in un mondo post-apocalittico.

