Vanessa Kirby parla del suo ruolo in Fantastici 4 e della collaborazione con gli Avengers

Nel mondo del cinema, l’anticipazione per i nuovi progetti è sempre alta, soprattutto quando si tratta di franchise iconici come quello dei Fantastici Quattro. Recentemente, Vanessa Kirby, nota per i suoi ruoli in “The Crown” e “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, ha condiviso le sue impressioni sul suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe come Susan Storm, alias Donna Invisibile, in “Fantastici 4: Gli Inizi” e “Avengers: Doomsday“. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulla dinamica tra i nuovi arrivati e i veterani del franchise.

L’ingresso nel franchise dei Fantastici Quattro

Durante il CCXPMX 25, Vanessa Kirby ha espresso il suo entusiasmo per il suo ruolo e per il contesto in cui si inserisce. L’attrice ha sottolineato l’importanza di unirsi a un gruppo di attori che hanno lavorato insieme per oltre vent’anni, creando legami e dando vita a personaggi iconici. “Queste persone si conoscono da 20 anni e hanno lavorato insieme per tantissimo tempo, hanno fatto crescere questi personaggi, e noi siamo i nuovi arrivati. Questo è il nostro film di riferimento”, ha dichiarato Kirby.

La sua osservazione mette in evidenza non solo il rispetto per il lavoro svolto dai colleghi, ma anche la consapevolezza di essere parte di una tradizione cinematografica ben consolidata. L’attrice ha descritto l’atmosfera sul set come quella di una grande famiglia, paragonando il gruppo a una compagnia teatrale. Questa analogia suggerisce un forte senso di comunità e collaborazione, elementi fondamentali per la riuscita di un progetto così ambizioso.

La dinamica tra nuovi e veterani

La presenza di attori esperti come quelli del cast degli Avengers rappresenta una sfida e un’opportunità per i nuovi membri del cast. Vanessa Kirby ha evidenziato come il suo gruppo di lavoro stia cercando di integrarsi in un contesto già affermato. “Ora ci uniamo a loro come una famiglia. È letteralmente… sembra una grande famiglia”, ha aggiunto. Questo sentimento di appartenenza è cruciale per il successo del film, poiché la chimica tra i personaggi è fondamentale per coinvolgere il pubblico.

Pedro Pascal, che ha recentemente parlato del suo ruolo come Mr. Fantastic, ha scherzato sulla differenza di esperienza tra i membri del cast. “I loro 20 anni non sono nulla in confronto ai nostri sei mesi. Nulla!” ha affermato, evidenziando con umorismo la freschezza e l’energia che i nuovi arrivati portano nel franchise. Questo scambio di battute tra attori non solo crea un’atmosfera leggera, ma riflette anche la volontà di affrontare la sfida con spirito e determinazione.

Aspettative per il futuro del franchise

Con l’arrivo di “Fantastici 4: Gli Inizi” e “Avengers: Doomsday“, i fan si aspettano grandi cose. La fusione di due universi cinematografici così amati rappresenta un’opportunità unica per esplorare nuove trame e sviluppare i personaggi in modi inediti. Vanessa Kirby e il suo cast sono pronti a portare freschezza e innovazione, mantenendo al contempo il rispetto per la storia e le tradizioni del franchise.

Le parole di Kirby e Pascal non solo offrono uno sguardo sul dietro le quinte di un progetto atteso, ma rivelano anche la passione e l’impegno che i membri del cast mettono nel loro lavoro. Con l’uscita di questi film, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e sorprese.

