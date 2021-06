Vanessa Kirby entra nel cast di “The Son”

Vanessa Kirby, nominata all’Oscar per “Pieces of a Woman”, reciterà nel film al fianco di Laura Dern e Hugh Jackman. Come per “The Father”, “The Son” è stato adattato da Zeller e Christopher Hampton, dall’acclamato spettacolo teatrale di Zeller. I due hanno appena vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

The Son: il sequel di “The Father”

“The Son” si concentra su Peter (Hugh Jackman) e la sua vita frenetica con la nuova compagna Emma (Vanessa Kirby): il loro bambino viene gettato nel caos quando la sua ex moglie Kate (Laura Dern) si presenta con il loro figlio adolescente, Nicholas. Il giovane è travagliato, distante e arrabbiato, assente da scuola per mesi. Peter si sforza di essere un padre migliore, cercando di aiutare suo figlio in quei momenti intimi e istintivi di felicità familiare. Ma il peso delle condizioni di Nicholas mette la famiglia su una rotta pericolosa.

Il film è prodotto dai vincitori dell’Oscar Iain Canning ed Emile Sherman (“Il discorso del re”), così come Joanna Laurie di See-Saw Films e Christophe Spadone (“The Father”) al fianco di Zeller. Film4 è in cofinanziamento. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Laurie ha affermato che il progetto “rende uno specchio per le nostre famiglie e le nostre emozioni e siamo molto entusiasti di aggiungere Vanessa al cast già estremamente talentuoso di Hugh Jackman e Laura Dern nel dare vita a questa storia”.

Vanessa Kirby: una star in ascesa

Oltre alla nomination all’Oscar per “Pieces of a Woman”, Kirby ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice al Festival di Venezia 2020. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua interpretazione della principessa Margaret in “The Crown”, vincendo un BAFTA Award come miglior attrice non protagonista. I suoi crediti cinematografici includono “Mission: Impossible – Fallout” e lo spin-off dell’universo Fast “Hobbs & Shaw“.

È vincitrice del premio Ian Charleston per i suoi ruoli in “Three Sisters” e “Uncle Vanya“. I prossimi progetti di Kirby includono “Suddenly” dello sceneggiatore e regista Thomas Bidegain, in cui reciterà con Jake Gyllenhaal.

Federica Contini

29/06/2021