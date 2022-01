Vanessa Kirby con Joaquin Phoenix in “Kitbag” di Ridley Scott

Secondo quanto riportato da Deadline, Ridley Scott avrebbe trovato la su Giuseppina. Per interpretare il ruolo della famosa moglie di Napoleone Bonaparte, che avrà le sembianze di Joaquin Phoenix è stata infatti scelta Vanessa Kirby. Il titolo del film della Apple è “Kitbag“.

Vanessa Kirby: da principessa a imperatrice

Partirà in primavera la produzione di “Kitbag”, dramma storico per Apple diretto da Ridley Scott con Vanessa Kirby nei panni dell’imperatrice Giuseppina al fianco del Napoleone interpretato da Joaquin Phoenix. L’attrice si sostituisce a Jodie Comer, che è uscita dal progetto. I suoi rappresentanti stanno negoziando un accordo per Kirby, che lo scorso anno è stata nominata all’Oscar per la sua interpretazione straziante in “Pieces of a Woman”.

Sceneggiato da David Scarpa, che con Scott aveva già collaborato per “Tutti i soldi del mondo”, “Kitbag” si sofferma sulle origini di Bonaparte e sulla sua ascesa, puntando l’attenzione sulla sua relazione avvincente e spesso volubile con l’imperatrice. Scott e Kevin Walsh stanno producendo per Scott Free.

Deadline aveva dato a ottobre del 2020 la notizia di un film che vedeva una nuova collaborazione di Scott con Joaquin Phoenix dopo “Il gladiatore”. Apple Studios finanzia e produce il progetto.

Il successi della Kirby

Kirby ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar proprio lo scorso anno per il ruolo di Martha, una donna di Boston che lotta per sopportare la perdita del figlio, in “Pieces of a Woman”, protagonista del film Netflix di Kornél Mundruczó al fianco di Shia LaBeouf ed Ellen Burstyn.

La vincitrice del BAFTA Award, che ha anche ottenuto nomination agli Emmy, ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e ai SAG Awards, è nota soprattutto per la sua interpretazione della principessa Margaret nella prima e nella seconda stagione di “The Crown” di Netflix .

La Kirby è stata inoltre scelta durante l’estate per recitare al fianco di Anthony Hopkins, Hugh Jackman e Laura Dern in “The Son”, sequel del film d’esordio di Florian Zeller “The Father”, vincitore dell’Oscar. Presto reciterà anche al fianco di Jake Gyllenhaal nel thriller “Suddenly” di Thomas Bidegain, e riprenderà il ruolo di The White Widow nel settimo e nell’ottavo capitolo del franchise di “Mission Impossible”.

Kirby apparirà prossimamente in “Italian Studies” di Adam Leon, un film drammatico della Magnolia Pictures da lei stessa prodotto, che uscirà nelle sale americane e on demand il 14 gennaio.

L’attrice è rappresentata da CAA, Hamilton Hodell nel Regno Unito, Linden Entertainment e Johnson Shapiro Slewett & Kole.

Roberta Rosella

05/01/2022