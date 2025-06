Vanessa Kirby annuncia la gravidanza sul red carpet del CCXP Mexico durante la presentazione di “I Fantastici 4”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Vanessa Kirby ha recentemente rivelato la sua gravidanza durante un evento di grande richiamo, il CCXP Mexico, una convention annuale dedicata al mondo dei cinecomic. L’attrice ha mostrato il suo pancione mentre partecipava alla presentazione del suo prossimo film, “I Fantastici 4: Gli Inizi“. Questo evento ha attirato l’attenzione non solo per le anticipazioni sul film, ma anche per il momento personale che Kirby ha condiviso con i suoi fan.

La rivelazione della gravidanza sul red carpet

Durante la manifestazione, Vanessa Kirby ha indossato un elegante abito blu scintillante firmato Schiaparelli, abbinato a sandali neri. Mentre posava per i fotografi, l’attrice ha cullato il suo pancione, un gesto che ha suscitato l’emozione dei presenti. Curiosamente, anche il suo personaggio, Sue Storm, alias La Donna Invisibile, è incinta nel film, creando un parallelo tra la vita reale e la finzione cinematografica. Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore strato di interesse alla trama, che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

La relazione con Paul Rabil

Vanessa Kirby è attualmente in una relazione con Paul Rabil, un ex giocatore di lacrosse. La coppia ha ufficializzato il loro legame su Instagram nel novembre 2023, condividendo momenti speciali della loro vita insieme. Rabil ha pubblicato una serie di foto che documentano la loro storia d’amore, accompagnate da una didascalia toccante: “Dal primo momento in cui ci siamo incontrati a Des Moines, in giro per il mondo e ritorno, la vita è di gran lunga migliore, più utile e più bella con te”. Si stima che la loro relazione sia iniziata nell’ottobre 2022 a New York, e da allora i due hanno condiviso numerosi momenti romantici, come dimostrano le foto pubblicate da Kirby durante una vacanza nelle Indie Occidentali.

Dettagli sul film “I Fantastici 4: Gli Inizi“

“I Fantastici 4: Gli Inizi” è atteso con grande curiosità dai fan del Marvel Cinematic Universe. Il film, in uscita il 25 luglio 2025, è ambientato su Terra-828, una realtà alternativa rispetto a quella principale del MCU, che è situata su Terra-616. Questo nuovo contesto narrativo offre opportunità per esplorare storie e personaggi in modi inediti. La presenza di Kirby nel ruolo di Sue Storm promette di portare una nuova dimensione al personaggio, già amato dai fan.

Il trailer del film ha già generato attesa, e la rivelazione della gravidanza di Kirby aggiunge un ulteriore elemento di interesse sia per la sua interpretazione che per la trama. Con l’uscita imminente, i fan sono ansiosi di scoprire come questi eventi si intrecceranno nella narrazione e quale impatto avranno sul futuro del franchise.

