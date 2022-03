Vampire in the Garden: ecco il trailer dell’anime in arrivo su Netflix

“Vampire in the Garden” diretto da Ryôtarô Makihara (“L’impero dei cadaveri” e “Attack on Titan”) dovrebbe essere disponibile su Netflix dal 16 maggio 2022. Intanto godiamoci il trailer rilasciato dalla famosa piattaforma streaming.

Vampire in the Garden

La storia di “Vampire in the Garden” segue le vicende degli umani all’indomani di una guerra persa contro i vampiri in un freddo inverno. Ora, protetti da un muro di luce in una piccola città, devono cercare in ogni modo di respingere possibili invasori per cercare di vivere in pace.

Il trailer mostra uno dei punti di svolta nella storia, in cui la protagonista Momo sta riflettendo ad alta voce sulla situazione del mondo quando si rende conto che c’è un vampiro che la fissa. Momo e questo vampiro, Fine, sono destinati a formare un legame poiché credono che esista un luogo chiamato “Eden” in cui i vampiri e gli umani possono coesistere. Il problema è che un patto è praticamente impossibile poiché predatori e prede vivono ancora sulla scia della guerra e saranno sicuramente presi di mira durante il loro viaggio.

Ecco il trailer

La sinossi ufficiale della serie

Il fatidico incontro tra un umano e la regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. Da WIT STUDIO e da un team di talentuosi creatori arriva ‘Vampire in the Garden’. In un freddo inverno, l’umanità ha perso la sua battaglia con i vampiri, e con essa, la maggior parte del luogo che chiamava casa. Una piccola popolazione di sopravvissuti ha creato un muro di luce in una piccola città per proteggersi e darsi un posto dove vivere in pace. La protagonista, Momo, vive una vita repressa ma desidera comunque convivere con il nemico, i vampiri. Fine, la regina dei vampiri, una volta amava gli umani ed è scomparsa dal campo di battaglia. Mentre la guerra infuria nella città degli umani, le due hanno un incontro fatale. C’era un tempo in cui umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Eden. Questa è la storia di una giovane ragazza e di un vampiro in viaggio per trovare il paradiso.

Roberta Rosella

29/03/2022