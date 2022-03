Valeria Golino nel Consiglio Direttivo della Fondazione Accademia del Cinema Italiano

Valeria Golino, ventidue volte candidata ai David di Donatello come attrice e autrice e vincitrice di tre Premi, entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano.

Piera Detassis annuncia la nomina dell’attrice

Piera Detassis, fresca di riconferma a Presidente e Direttrice Artistica dei Premi David di Donatello, in accordo con l’Assemblea dei Soci e con il Consiglio Direttivo, annuncia la nomina di Valeria Golino. Il Consiglio Direttivo è così composto: Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti e Giancarlo Leone.

Valeria Golino ha commentato così la sua nomina:

Ringrazio la Presidente Piera Detassis e tutti i membri del Consiglio Direttivo per avermi dato questa opportunità. Sono onorata di partecipare a questa nuova avventura e spero di poter contribuire attivamente ai lavori dell’Accademia.

Le parole della Detassis:

La Fondazione ha inteso così completare, con una partecipazione di eccellenza, il numero dei consiglieri di chiara fama, come previsto dagli articoli 8 e 10 del nostro Statuto. Per la prima volta un’interprete e un’autrice, scelta in base al criterio del numero di candidature (ventidue nomination, di cui una anche per la canzone originale, e tre vittorie come attrice), diventa parte attiva e deliberante della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Un passo importantissimo poiché riconosce un talento eccezionale e indipendente e si muove nella linea della battaglia di genere che tutte, e tanti, stiamo combattendo. Auguriamo a Golino buon lavoro insieme all’Accademia, nel nome del cinema italiano che amiamo e del suo futuro che dobbiamo guardare e costruire con occhi aperti e sguardo libero.

Valeria Golino e i David di Donatello

L’attrice si è aggiudicata tre David di Donatello, uno come Miglior attrice protagonista per “La guerra di Mario” di Antonio Capuano, nel 2006, e due come Migliore attrice non protagonista (“Il capitale umano” di Paolo Virzì nel 2014, “5 è il numero perfetto” di Igort nel 2020).

Altre candidature

2020 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Tutto il mio folle amore”

2019 – Candidatura a Miglior film per “Euforia”

2019 – Candidatura a Miglior regista per “Euforia”

2019 – Candidatura a Migliore sceneggiatura originale per “Euforia”

2019 – Candidatura David giovani per “Euforia”

2018 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Il colore nascosto delle cose”

2017 – Candidatura a Migliore attrice non protagonista per “La vita possibile”

2016 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Per amor vostro”

2015 – Candidatura a Migliore attrice non protagonista per “Il ragazzo invisibile”

2014 – Candidatura a Miglior regista esordiente per “Miele”

2014 – Candidatura a Migliore sceneggiatura per “Miele”

2012 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “La kryptonite nella borsa”

2009 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Giulia non esce la sera”

2009 – Candidatura a Migliore canzone originale per “Giulia non esce la sera”

2008 – Candidatura a Migliore attrice non protagonista per “Caos calmo”

2003 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Respiro”

1998 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Le acrobate”

1988 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Gli occhiali d’oro”

1987 – Candidatura a Migliore attrice protagonista per “Storia d’amore”

Maria Grazia Bosu

04/03/2022