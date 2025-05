Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie brillano al Festival di Cannes per la première di “Fuori”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 78esima edizione del Festival di Cannes ha visto un momento di grande impatto con la presenza di Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie sul red carpet. Le tre attrici hanno sfilato in occasione della première di “Fuori”, il nuovo film di Mario Martone, che rappresenta l’unico titolo italiano in concorso ufficiale. Questo film, carico di aspettative, si distingue per una narrazione che esplora il mondo femminile, ispirandosi alle esperienze di Goliarda Sapienza, una scrittrice che ha vissuto in prima persona la realtà del carcere di Rebibbia.

Un film che celebra la forza femminile

“Fuori” si presenta come un’opera che non solo racconta una storia, ma che celebra anche la forza e la resilienza delle donne. Le tre protagoniste, pur provenendo da percorsi professionali e generazionali diversi, si uniscono per dare vita a un racconto che si fonda su relazioni autentiche tra donne. La loro presenza sul tappeto rosso non è solo un momento di glamour, ma un simbolo di solidarietà e di ascolto reciproco, elementi chiave della trama del film.

Valeria Golino, che interpreta Goliarda, ha un legame profondo con la scrittrice. Dopo aver diretto una serie ispirata al suo libro “L’arte della gioia”, Golino torna a Cannes per narrare un’altra fase della vita di Sapienza, quella del suo arresto avvenuto nel 1980, come descritto in “L’università di Rebibbia”. La sua interpretazione di Goliarda è complessa e sfaccettata, rivelando fragilità, ironia e una forte determinazione. In un’intervista, Golino ha condiviso il suo legame quasi personale con il personaggio, affermando che “è come se Goliarda mi chiamasse ogni volta”.

Matilda De Angelis e il suo ruolo di giovane detenuta

Accanto a Valeria Golino, Matilda De Angelis interpreta una giovane detenuta che si avvicina a Goliarda. Il suo personaggio è caratterizzato da una ribellione innata e da una personalità schiva, che vive in uno stato di continua tensione. De Angelis, attrice di fama internazionale, ha dimostrato una maturità interpretativa che le consente di affrontare ruoli complessi con grande abilità. La sua performance nel film è attesa con interesse, poiché rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, già ricca di successi.

La presenza di Elodie e il suo contributo al film

Elodie, nota per la sua carriera musicale, si unisce al cast di “Fuori” portando con sé una freschezza e un’energia che arricchiscono ulteriormente il film. La sua partecipazione non è solo un’aggiunta al cast, ma un elemento che contribuisce a rendere il film ancora più accessibile e interessante per un pubblico giovane. La sua presenza sul red carpet, insieme a Golino e De Angelis, sottolinea l’importanza della diversità e dell’inclusione nel panorama cinematografico contemporaneo.

In questo contesto, “Fuori” si propone come un’opera significativa, capace di affrontare temi profondi attraverso una narrazione coinvolgente e autentica. La storia di Goliarda Sapienza e delle donne che ha incontrato nel carcere di Rebibbia si trasforma in un messaggio di speranza e di resilienza, destinato a lasciare un’impronta duratura nel cuore degli spettatori.

