Valeria Fabrizi: brutto incidente per l’attrice italiana

L’attrice Valeria Fabrizi è rimasta vittima di un brutto incidente, che le ha procurato un danno all’occhio. Vedere l’attrice italiana sdraiata a letto, senza che si possa muovere o fare qualche battuta e per di più con una benda sull’occhio, è una condizione che nessuno vuole accettare. I tanti commenti sul suo profilo Instagram, da parte di utenti di tutte le età, sono davvero commoventi.

La bellezza di Valeria Fabrizi sta nella voglia di scherzare nonostante tutto come si può evincere dalla foto pubblicata su instagram dove si vede lei sorridere sul letto. Simpatica è stata la didascalia che ha accompagnato la foto con la benda all’occhio:

non è blefaro, non è cataratta ma un simpatico sportello della cucina.

C’è da dire, però, che nonostante il suo tentativo di sdrammatizzare, molti appassionati della fiction in cui lavora si sono comunque preoccupati per la salute dell’attrice ed hanno manifestato la loro preoccupazione nei commenti sotto la sua foto. Nessun dramma. Infatti, per fortuna, è la stessa attrice a rassicurare i suoi follower attraverso un commento successivo.

Valeria Fabrizi, la carriera

ll suo debutto nel cinema avvenne nel 1954, con un piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta recitò in circa cinquanta film. Nel 1969 affiancò Corrado nel popolare quiz-show A che gioco giochiamo?. Seguirono, negli anni settanta, alcune serie poliziesche, fra cui Un certo Harry Brent. Negli anni novanta ha partecipato ad alcune fiction televisive, tra cui Linda e il brigadiere 2 e Sei forte, maestro. Nel 2011 torna in tv nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci. L’anno successivo Pupi Avati la sceglie per la sua nuova fatica televisiva dal titolo Un matrimonio. Torna in un programma tv nel 2021 come concorrente della sedicesima edizione di Ballando con le stelle.