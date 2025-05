Valeria Bruni Tedeschi premiata ai David di Donatello 2025: un discorso sincero e toccante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cerimonia dei David di Donatello 2025 ha visto Valeria Bruni Tedeschi protagonista di un momento emozionante, durante il quale ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista per la serie “L’Arte della gioia”. Diretta da Valeria Golino, la serie ha conquistato il pubblico e la critica, ma è stato il discorso dell’attrice a catturare l’attenzione di tutti, rivelando la sua autenticità e il profondo legame con la collega e amica.

Un premio che celebra il coraggio artistico

Valeria Bruni Tedeschi ha aperto il suo intervento sul palco con una riflessione sul coraggio necessario per interpretare un personaggio più maturo rispetto alla propria età. Con un tono sincero e diretto, ha spiegato: «Questo premio mi è stato dato perché ho avuto il coraggio di interpretare un personaggio un po’ più vecchio di me. E per un’attrice, credetemi, è davvero una prova di coraggio». Le sue parole hanno risuonato tra il pubblico, sottolineando l’importanza della versatilità e della capacità di mettersi in gioco nel mondo del cinema.

Bruni Tedeschi ha anche condiviso un aneddoto divertente legato al trucco, rivelando come, alla fine delle riprese, si sentisse più autentica senza il trucco pesante. «La sera mi struccavo, diventavo un po’ più come sono io», ha raccontato, aggiungendo un tocco di leggerezza al suo intervento. La sua interazione con il truccatore, Maurizietto, ha dimostrato il suo approccio genuino e la sua volontà di rimanere fedele a se stessa, anche nel contesto di una professione che spesso richiede maschere e trasformazioni.

Un legame speciale con Valeria Golino

Uno dei momenti più toccanti del discorso è stato dedicato a Valeria Golino, con la quale Bruni Tedeschi ha condiviso un’amicizia profonda e duratura. «Valeria, non so se sei il mio doppio, ma spero di passare tutta la vita con te. Per me, lavorare con persone così è il massimo della gioia», ha affermato, evidenziando il valore delle relazioni umane nel mondo del cinema. Le due attrici si conoscono da oltre vent’anni e, nonostante le loro carriere le portino in città diverse, riescono a mantenere un legame forte, trascorrendo insieme anche le vacanze.

Golino ha descritto Bruni Tedeschi come una «quasi sorella», rivelando la complessità e la bellezza della loro amicizia. Ha aggiunto: «Stiamo molto tempo insieme, lei è la mia croce e delizia: ha una personalità molto forte, vivida, prepotente. Qualche volta mi devo difendere da lei sennò mi fa girar come se fossi una bambola». Queste parole non solo riflettono la loro intesa, ma anche l’affetto che entrambe nutrono l’una per l’altra, rendendo il loro rapporto un esempio di collaborazione e sostegno reciproco nel panorama cinematografico.

Un evento che celebra il cinema italiano

La serata dei David di Donatello 2025 ha rappresentato un’importante celebrazione del cinema italiano, con numerosi artisti e professionisti del settore riuniti per riconoscere i migliori talenti dell’anno. L’assegnazione dei premi ha messo in luce non solo le performance individuali, ma anche il lavoro di squadra che caratterizza la creazione di opere significative. La presenza di figure come Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino ha ulteriormente arricchito l’evento, dimostrando come l’arte possa unire le persone e creare legami duraturi.

In un contesto in cui il cinema affronta sfide e cambiamenti, la cerimonia ha offerto uno spazio per riflettere sull’importanza della creatività e della passione nel raccontare storie. La serata ha lasciato un segno nel cuore di tutti i presenti, confermando il potere del cinema di emozionare e ispirare.

