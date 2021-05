Val Kilmer: Amazon produce il documentario sulla vita dell’attore

La più grande notizia da Amazon questa settimana: lo studio ha acquisito un nuovo documentario sulla vita e sui tempi di Val Kilmer.

Val: la nuova scommessa Amazon

“Val“, una cronaca del metodico attore dietro “The Doors” e “Top Gun“, si classifica anche come un acquisto vivace mentre Amazon fa le mosse per competere nelle guerre in streaming.

Amazon Studios rilascerà il documentario entro la fine dell’anno negli Stati Uniti e in America Latina. A24 controlla tutti i restanti diritti mondiali.

Dai registi Leo Scott e Ting Poo, “Val” conterrà filmati inediti che sono stati catturati dallo stesso Kilmer nel corso di 40 anni.

Kilmer, che è descritto nel comunicato stampa dello studio come “uno degli attori più volubili e/o incompresi di Hollywood”, ha accumulato migliaia di ore di filmati: dai video fatti in casa con i suoi fratelli, alla preparazione per “Top Gun” e “Batman Forever“.

Le dichiarazioni di Val Kilmer sul progetto in arrivo

“Almeno una volta al giorno per anni mi sono guardato intorno e ho avuto questa sensazione agrodolce: ci sono mille ragioni per cui questo progetto potrebbe essere naufragato”, ha detto Kilmer in una dichiarazione. “Voglio dire, come potrebbe essere un film di un uomo che riprende sé stesso, a volte ogni giorno, anni alla volta? È inimmaginabile che questo film sia mai potuto venire alla luce senza la collaborazione dei miei cari amici, Leo e Ting, e dei miei partner di produzione. Ore instancabili di editing e infinite emozioni con ogni nuovo taglio! Non potrei essere più orgoglioso di condividere questo con il mondo! ”

Il film è il primo lungometraggio di una serie di documentari e di prodotti dalla società indipendente A24.

Il capo di Amazon Studios Jennifer Salke aggiunge: “I registi Leo Scott e Ting Poo hanno uno stile e un’abilità artistica unici e all’avanguardia, che intrecciano filmati mai visti prima in una bellissima e cruda storia su questo famoso e celebrato attore, artista e uomo. ”

Federica Contini

28/05/2021