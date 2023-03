Uscito il trailer di Perugino. Rinascimento immortale, al cinema solo il 3, 4 e 5 aprile

Arriva sul grande schermo il 3, 4 e 5 aprile Perugino. Rinascimento immortale, il film evento che celebra il genio del grande pittore italiano. Prodotto da Ballandi e diretto da Giovanni Piscaglia, il documentario vanta la partecipazione straordinaria di Marco Bocci. In anteprima il trailer.

Il contenuto del docu-film Perugino. Rinascimento immortale

Il film racconta la vita e l’opera di Perugino, a 500 anni dalla morte, partendo dal legame con la sua terra, l’Umbria. In particolare, al centro dell’attenzione ci sono i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Trasimeno, che Perugino ha spesso immortalato sullo sfondo delle sue opere. Pietro Vannucci (poi Il Perugino) parte da Castel della Pieve per arrivare nelle capitali creative del tempo, Roma a Firenze, a contatto con artisti come Botticelli e Leonardo da Vinci.

Perugino Adorazione dei Magi

La sua figura, nonostante sia stato uno dei pittori centrali del Rinascimento, è stata relegata in secondo piano da Giorgio Vasari, il biografo degli artisti, che lo descrive con toni dispregiativi. Questo docu-film ha quindi anche il compito di riabilitare la fama del Perugino, che non è stato solo il maestro di Raffaello. E lo fa portando prove e documenti, testimonianze di critici ed esperti e analizzando le opere nel dettaglio.

Un viaggio attraverso la pittura del Perugino

Lo spettatore verrà accompagnato alla scoperta della pittura armoniosa dell’artista: un equilibrio perfetto tra uomo e natura, realtà e ideale, che caratterizza dipinti come La Consegna delle Chiavi della Cappella Sistina in Vaticano, il Compianto su Cristo Morto della Galleria Palatina di Firenze, la Pietà e L’Orazione nell’Orto delle Gallerie degli Uffizi.

Perugino Pala Tezi Madonna col bambino

Dopo la sua morte, il genio e l’importanza del Perugino vengono adombrati e dimenticati. L’obiettivo del documentario è proprio quello di ridare a Perugino il giusto posto nella storia nell’arte, mettendone in luce le novità, i meriti, il carattere, a 500 anni esatti dalla sua scomparsa. Il film approfondirà anche l’allestimento delle due sale interamente dedicate all’artista alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Perugino. Rinascimento immortale è un progetto sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Umbria, Arpa Umbria. Regia di Giovanni Piscaglia su soggetto dello stesso Piscaglia con Marco Pisoni e Filippo Nicosia. Produzione Ballandi.

Il trailer