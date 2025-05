Uscite Blu-ray di maggio 2025: recensioni di titoli imperdibili come Bridget Jones e Pino Daniele

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Maggio 2025 ha segnato un mese significativo per gli appassionati di home video, con una serie di uscite che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tra i titoli di spicco, troviamo nuove edizioni di film acclamati e documentari che celebrano la cultura e la storia. In questo articolo, esploreremo le recensioni di alcune delle uscite più attese, tra cui “Bridget Jones – Un amore di ragazzo“, “Io sono ancora qui“, “We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo“, “September 5 – La diretta che cambiò la storia“, “Città d’asfalto” e “Pino Daniele – Nero a metà“.

Bridget Jones: un amore di ragazzo – La recensione del blu-ray

Il blu-ray di “Bridget Jones – Un amore di ragazzo” segna il ritorno di Renée Zellweger nel ruolo che l’ha resa celebre. In questo nuovo capitolo, Bridget affronta le sfide della vita da vedova e madre single, cercando di trovare un equilibrio tra lavoro e maternità. La trama si complica quando entra in scena un uomo più giovane, portando la protagonista a riflettere sulle sue scelte amorose.

Il blu-ray, distribuito da Plaion, offre un’ottima qualità video, capace di catturare i colori vivaci e l’atmosfera leggera della commedia romantica. L’audio, sebbene non sia il fulcro del film, presenta una colonna sonora coinvolgente. Tra gli extra, troviamo alcune scene eliminate e un dietro le quinte che offre uno sguardo interessante sul processo creativo. La qualità visiva è particolarmente apprezzabile, con dettagli nitidi e una buona gestione dei colori.

Voti

Video: 8

Audio: 7,5

Extra: 6,5

Io sono ancora qui – La recensione del blu-ray

“Io sono ancora qui“, vincitore dell’Oscar come Miglior film internazionale, è un’opera intensa diretta da Walter Salles. Il film, tratto dal libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva, racconta la scomparsa del padre dell’autore durante la dittatura militare in Brasile. La performance di Fernanda Torres, premiata ai Golden Globe, è uno dei punti di forza del film.

Il blu-ray, distribuito da Eagle Pictures, presenta un video che riesce a trasmettere le atmosfere cupe e opprimenti del racconto. Sebbene ci siano alcune imperfezioni nei dettagli durante le scene più scure, la qualità generale rimane alta. L’audio, in DTS HD 5.1, crea un’atmosfera coinvolgente, rendendo palpabile la tensione del regime militare. Gli extra sono limitati al solo trailer, ma il film stesso offre un’esperienza cinematografica di grande impatto.

Voti

Video: 7

Audio: 8

Extra: 4

We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo – La recensione del blu-ray

“We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo” è un dramma romantico diretto da John Crowley, con Florence Pugh e Andrew Garfield nei ruoli principali. La storia segue Almut, una chef, e Tobias, un uomo reduce da un divorzio, mentre affrontano le sfide di una nuova relazione. Un evento drammatico costringe la coppia a rivalutare il loro amore e a cogliere ogni attimo.

Il blu-ray, distribuito da Plaion Pictures, offre una qualità video eccellente, con immagini nitide e una buona profondità. L’audio in DTS HD 5.1 supporta efficacemente i dialoghi e le sequenze musicali, contribuendo all’emozione del film. Tuttavia, gli extra sono limitati al solo trailer, un aspetto che potrebbe deludere i fan.

Voti

Video: 8

Audio: 7

Extra: 4

September 5 – La diretta che cambiò la storia – La recensione del blu-ray

“September 5 – La diretta che cambiò la storia” è un dramma storico che racconta gli eventi drammatici delle Olimpiadi di Monaco del 1972, quando un gruppo terroristico palestinese sequestrò atleti israeliani. Il film, candidato ai Golden Globe e agli Oscar, offre uno sguardo profondo sulla copertura mediatica di quegli eventi.

Il blu-ray, distribuito da Plaion Pictures, presenta un video di buona qualità, con un aspetto che riflette le atmosfere degli anni ’70. L’audio in Dolby Digital 5.1 crea un’atmosfera di tensione, rendendo vividi i suoni degli studi televisivi. Tuttavia, il blu-ray è privo di contenuti speciali, il che potrebbe limitare l’interesse per i collezionisti.

Voti

Video: 7,5

Audio: 8

Extra: 2

Città d’asfalto – La recensione del blu-ray

“Città d’asfalto“, diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, segue le vicende di un giovane paramedico a New York, interpretato da Tye Sheridan, e del suo mentore, Sean Penn. Il film esplora il lato oscuro della vita metropolitana, mettendo in luce le sfide e le emozioni di chi lavora in ambulanza.

Il blu-ray, distribuito da Plaion Pictures, offre un video di alta qualità, capace di catturare le atmosfere intense e caotiche della città. L’audio, in DTS HD 5.1, rende l’esperienza immersiva, con suoni che avvolgono lo spettatore. Tuttavia, il blu-ray non presenta contenuti extra, il che potrebbe deludere alcuni fan.

Voti

Video: 8

Audio: 8,5

Extra: 2

Pino Daniele – Nero a metà – La recensione del blu-ray

In occasione del decimo anniversario dalla morte di Pino Daniele, il documentario “Pino Daniele – Nero a metà” celebra la vita e la carriera del cantautore napoletano. Attraverso interviste e performance, il film offre uno sguardo intimo sulla sua figura e sul suo legame con Napoli.

Il blu-ray, disponibile in un’edizione a due dischi, presenta un video di buona qualità, con interviste recenti e spezzoni storici. L’audio in DTS HD 5.1 è chiaro e ben bilanciato, rendendo giustizia alle canzoni di Daniele. Gli extra sono abbondanti, con interviste e performance che arricchiscono l’esperienza.

Voti

Video: 7

Audio: 7,5

Extra: 8

Maggio 2025 ha portato con sé una selezione di titoli che meritano di essere esplorati, offrendo una varietà di esperienze cinematografiche che spaziano dalla commedia romantica al dramma storico, fino al documentario musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!