Uscita a sorpresa di The Accountant 2: Ben Affleck e Jon Bernthal tornano in azione su Prime Video

In un annuncio inaspettato, Prime Video ha rivelato che il nuovo film The Accountant 2, con protagonisti Ben Affleck e Jon Bernthal, sarà disponibile in streaming in Italia a partire da domani, 5 giugno 2025. Questo capitolo della saga action, diretto da Gavin O’Connor, promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, dopo il successo del primo film. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, poiché il film non era stato inizialmente incluso nell’elenco delle nuove uscite di giugno.

La trama di The Accountant 2

In The Accountant 2, Ben Affleck riprende il ruolo di Christian Wolff, un contabile con abilità straordinarie che si trova nuovamente coinvolto in situazioni pericolose. La storia inizia con l’omicidio di una sua vecchia conoscenza, un evento che scatena una serie di eventi drammatici. La vittima lascia dietro di sé un messaggio enigmatico: “trovare il contabile”. Questo indizio spinge Wolff a tornare in azione, consapevole che per risolvere il mistero dovrà affrontare sfide ancora più ardue rispetto al passato.

Per affrontare questa nuova minaccia, Wolff decide di coinvolgere suo fratello Brax, interpretato da Jon Bernthal. Insieme, i due protagonisti si trovano a scoprire una cospirazione mortale che li mette nel mirino di una rete di assassini spietati. La tensione cresce mentre i due cercano di svelare la verità, affrontando pericoli inaspettati e rivelazioni scioccanti lungo il cammino. La trama avvincente ha già ricevuto elogi dalla critica e dal pubblico, come dimostrano i punteggi elevati su Rotten Tomatoes.

Come vedere The Accountant 2

Per gli appassionati che non vogliono perdere l’opportunità di vedere The Accountant 2, l’accesso è semplice. Sarà sufficiente avere un abbonamento attivo a Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. Gli spettatori dovranno prepararsi con un telecomando funzionante, un divano comodo e, perché no, una ciotola di popcorn per godersi al meglio questa nuova avventura. La disponibilità immediata del film, senza attese, rende l’uscita ancora più interessante per i fan del genere action.

Riferimenti e successi recenti

Oltre a The Accountant 2, il panorama cinematografico attuale include anche altri titoli di successo. Tra questi, spicca Captain America: Brave New World, il cui DVD è attualmente uno dei più venduti. Questo dimostra come il mercato dell’intrattenimento continui a prosperare, offrendo ai consumatori una vasta gamma di opzioni per il loro tempo libero. La combinazione di film d’azione e supereroi sembra attrarre un pubblico sempre più vasto, confermando l’importanza di queste produzioni nel panorama cinematografico contemporaneo.

