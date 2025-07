Urbano Cairo conferma: Enrico Mentana resta a La7 e il futuro del contratto è positivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama televisivo italiano continua a essere in fermento, e una delle notizie più rilevanti riguarda Enrico Mentana, noto giornalista e direttore del Tg La7. Durante la conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti di La7, tenutasi a Milano, Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e amministratore delegato di Rcs Mediagroup, ha chiarito la situazione riguardante il futuro di Mentana all’interno della rete. Le voci su una possibile uscita del giornalista sono state smentite, e Cairo ha espresso la sua soddisfazione per la permanenza di Mentana.

La conferma di Cairo sulla permanenza di Mentana

Urbano Cairo ha affermato con decisione che Enrico Mentana rimarrà a La7, sottolineando che il giornalista ha già comunicato la sua intenzione di continuare a lavorare per la rete. “Sarei felicissimo se domani mattina, o quando sarà, facesse un ragionamento per quel che riguarda un prolungamento di contratto”, ha dichiarato Cairo, evidenziando la sua volontà di mantenere Mentana come figura centrale nella programmazione della rete.

Cairo ha anche rivelato che Mentana ha confermato la sua permanenza durante un incontro con la redazione del Tg La7, in occasione del quindicesimo anniversario del telegiornale. “Non ha mai detto che avrebbe lasciato La7“, ha specificato Cairo, chiarendo che i post sui social media di Mentana sono stati interpretati in modo errato. Il direttore del Tg La7 ha utilizzato questi canali per comunicare con il suo pubblico, esprimendo il suo affetto e la sua gratitudine verso i suoi sostenitori.

L’importanza di Mentana per La7

Urbano Cairo ha messo in evidenza il valore di Enrico Mentana per La7, definendolo un “talento assoluto”. La sua presenza nella rete, che dura ormai da quindici anni, è motivo di orgoglio per Cairo, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di Mentana nel telegiornale e nelle sue famose “Maratone Mentana“. Queste trasmissioni speciali hanno contribuito a rendere La7 un punto di riferimento nel panorama informativo italiano.

Cairo ha anche parlato del rapporto personale che intercorre tra lui e Mentana, definendolo “bellissimo”. Questo legame, unito alla professionalità del giornalista, rappresenta un elemento fondamentale per la rete. “Ne riparleremo al momento giusto”, ha concluso Cairo, lasciando intendere che ci saranno ulteriori sviluppi riguardo al contratto di Mentana.

La7 e la sua posizione nel panorama politico

Un tema ricorrente è la percezione di La7 come rete “non amica del governo”. Cairo ha risposto a queste affermazioni, chiarendo che La7 non si posiziona all’opposizione. “Non siamo un partito, siamo una rete televisiva libera e indipendente”, ha affermato, sottolineando la qualità dei giornalisti e dei professionisti che lavorano per la rete.

Cairo ha ribadito che La7 invita a partecipare a dibattiti politici rappresentanti di tutti gli schieramenti, cercando di mantenere un equilibrio nelle opinioni espresse. “Ci fa molto piacere che vengano a sostenere un punto di vista diverso rispetto a quello di altri soggetti”, ha aggiunto, evidenziando l’apertura della rete a diverse prospettive.

In sintesi, La7 si propone come un luogo di confronto e discussione, accogliendo voci diverse e cercando di offrire un’informazione di qualità, senza schierarsi in modo netto con nessuna fazione politica.

