Urban Legend: il franchise horror torna con un reboot moderno in fase di sviluppo

Il franchise di Urban Legend, noto per il suo approccio unico alle leggende metropolitane, sta per ricevere una nuova vita attraverso un reboot che promette di aggiornare la trama originale. Questo progetto, che si colloca nel contesto del cinema horror contemporaneo, mira a rinnovare l’interesse per una saga che ha segnato gli anni ’90. Con un team di produzione di alto profilo e un’idea innovativa, il nuovo film potrebbe riportare sul grande schermo l’atmosfera inquietante che ha reso celebre il primo capitolo.

Un nuovo inizio per Urban Legend

Il reboot di Urban Legend è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo, con Neal Moritz e Gary Dauberman coinvolti nel progetto. Moritz è un produttore di lunga data nel settore, noto per il suo lavoro su diverse produzioni di successo, mentre Dauberman ha già dimostrato le sue capacità adattando il videogioco Until Dawn per il grande schermo. Questo duo di professionisti del cinema ha l’obiettivo di dare una nuova dimensione alla storia, mantenendo viva l’essenza che ha reso il film originale un cult.

La trama del reboot sarà scritta da Shanrah Wakefield, la quale ha rivelato che il film esplorerà l’evoluzione delle leggende urbane in un contesto post-digitale. Questa scelta narrativa potrebbe riflettere le trasformazioni sociali e culturali che hanno caratterizzato gli ultimi anni, rendendo il film non solo un horror, ma anche una riflessione sulle dinamiche contemporanee.

Ritorno alle origini: la saga originale

Il film originale di Urban Legend, diretto da Jamie Blanks e scritto da Sylvio Horta, è stato rilasciato nel 1998. Ambientato in un’università del New England, il film ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente, incentrata su un killer che si ispira a famose leggende metropolitane. Il cast includeva nomi noti come Jared Leto, Joshua Jackson, Alicia Witt, Michael Rosenbaum, Rebecca Gayheart e Tara Reid, che hanno contribuito al successo del film.

Il primo Urban Legend ha avuto un impatto significativo, incassando a livello mondiale 72.5 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 14 milioni. Questo successo ha portato alla realizzazione di due sequel: Urban Legend – Final Cut, uscito nel 2000, e Urban Legend 3, distribuito direttamente in home video nel 2005. Tuttavia, il progetto di reboot annunciato nel 2020 era stato successivamente cancellato a causa della pandemia, lasciando i fan in attesa di nuove notizie.

L’attesa per il nuovo capitolo

Con il nuovo progetto di reboot ora in fase di sviluppo, i fan della saga possono finalmente sperare in un ritorno di Urban Legend sul grande schermo. La scelta di esplorare le leggende urbane in un contesto moderno potrebbe attrarre non solo i nostalgici del film originale, ma anche una nuova generazione di spettatori. La combinazione di un team di produzione esperto e una trama attuale potrebbe rivelarsi vincente, portando una ventata di freschezza a un franchise amato.

Mentre il progetto continua a prendere forma, gli appassionati di horror e i cultori delle leggende metropolitane attendono con trepidazione ulteriori aggiornamenti. La speranza è che questo reboot possa catturare l’attenzione del pubblico e riportare in auge una saga che ha segnato un’epoca nel panorama cinematografico horror.

