Uomini e Donne: il dating show di Maria De Filippi si ferma oggi, ritorno previsto per il 5 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Uomini e Donne, il popolare programma di dating condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda oggi, venerdì 2 maggio 2025. I fan della trasmissione, noti per seguire con passione le avventure del trono Over e le storie del tronista Gianmarco Steri, dovranno attendere fino a lunedì 5 maggio per rivedere il loro show preferito. La decisione di sospendere la programmazione è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali del programma, dove è stato specificato che la trasmissione riprenderà regolarmente alle 14.45 su Canale 5.

La pausa di Uomini e Donne: un weekend prolungato

La scelta di non trasmettere Uomini e Donne oggi non è legata a motivazioni particolari, ma piuttosto a un desiderio di prolungare le festività. Dopo il 1 maggio, giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori, la produzione ha deciso di concedere al pubblico un weekend più lungo. Questo approccio ha l’obiettivo di offrire agli spettatori un momento di pausa prima del ritorno del programma, che promette di intrattenere il pubblico per tutta la settimana successiva, senza interruzioni.

Anticipazioni per la puntata del 5 maggio

Cosa ci attende nella puntata di lunedì 5 maggio? Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, il programma riprenderà con quanto registrato il 22 aprile. Si preannuncia un focus particolare sul trono di Gianmarco Steri, che ha recentemente vissuto l’autoeliminazione di Francesca Polizzi. Il tronista romano continua il suo percorso con Nadia e Cristina, avendo già fatto conoscere le due ragazze alla madre e avendo condiviso un bacio con la Di Diodato. La tensione cresce, poiché la scelta finale di Gianmarco si avvicina, e i telespettatori sono curiosi di scoprire quale delle due ragazze avrà la meglio.

Novità sul trono Over

Per quanto riguarda il trono Over, l’attenzione sarà rivolta a Sabrina Zago, che ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua relazione con Guido. Durante un acceso confronto, Sabrina ha reagito con uno schiaffo, ma Guido ha mantenuto la sua posizione, esprimendo l’intenzione di continuare a frequentare Gloria Nicoletti. Un altro punto di interesse è Gemma Galgani, che sta approfondendo la conoscenza con Arcangelo. Tuttavia, l’opinionista Tina Cipollari ha sollevato dubbi sull’interesse di Arcangelo nei confronti di Gemma, suggerendo che ogni volta che la dama si avvicina, lui tende a ritirarsi. Infine, la situazione tra Giuseppe e Rosanna sembra procedere positivamente, mentre Sebastiano e Cinzia hanno deciso di ufficializzare la loro relazione.

L’appuntamento con Uomini e Donne è quindi fissato per lunedì 5 maggio alle 14.45. In sostituzione del dating show, oggi andrà in onda la serie tv The Family, seguita da Amici alle 16.10.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!