Un’intelligenza artificiale ha immaginato come sarebbero i Simpson nella realtà: ecco il risultato

La prima stagione dei Simpson è andata in onda negli Stati Uniti nel 1990. Da quel giorno la serie continua ad andare avanti con stagioni sempre nuove, mantenendo al suo seguito molti fan in tutto il mondo. La famiglia Simpson è infatti conosciuta in tutto il mondo per i suoi personaggi iconici quali Marge, Homer, Lisa, Bart e Maggie.

Ultimamente, su Twitter, sono state pubblicate delle immagini create da un AI che ha immaginato i Simpson nella realtà. Se ve lo siete mai chiesto, grazie a queste illustrazione avrete la risposta. Ovviamente i personaggi realistici sono ben diversi dai personaggi del cartone, che non potrebbero essere resi allo stesso modo nella vita reale.

Partiamo da Homer. Lo abbiamo conosciuto con il suo classico colorito giallo e i tre capelli contati sulla testa e ora possiamo vederli nei panni di un uomo, quasi calvo, un po’ sovrappeso. Manca il colore giallo per ovvi motivi, ma come somiglianza ci siamo sicuramente.

Lisa, la bambina con i capelli a forma di stella marina, è stata invece rappresentata con questi bellissimi capelli ricci e degli enormi occhi azzurri. Un’immagine che si avvicina molto a quella che avremmo potuto immaginare per Lisa nella nostra realtà. Forse però questa immagine non rappresenta al meglio il suo essere sveglia e intraprendente.

Forse colui che è stato rappresentato al meglio in queste immagini è Bart. I capelli dritti e a punta che troviamo nella serie, vengono resi attraverso dei capelli lisci e perfettamente tenuti su in una grande chioma. La sua faccia rende perfettamente il suo essere sempre alla ricerca di guai.

E infine ci sono Maggie e Marge. L’altissima colonna di capelli della mamma Simpson è divenuta una folta chioma di capelli ricci, unita al classico rossetto rosso che tutti conosciamo sul personaggio. Maggie invece è stata immaginata con i capelli rossi ma ha mantenuto i suoi enormi occhi a palla.

