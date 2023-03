Dai Simpson a Modern Family, le 6 serie TV che vi consigliamo su Disney+

Chi è che non ama stendersi sul divano a vedere un film o a fare una bella maratona di una serie TV già vista o da vedere? Disney+ , una delle piattaforme di streaming più utilizzate, vi permette di scegliere tra moltissimi prodotti diversi. Partiamo dalla serie Star Wars come The Mandalorian per arrivare a serie come Scrubs e Modern Family. La piattaforma riesce ad accontentare chiunque, dai più piccoli ai più grandi.

Se siete a casa e avete voglia di fare una bella maratona da soli o in compagnia, ecco le migliori serie TV Disney+ da vedere assolutamente.

Criminal Minds

Criminal Minds è uno dei procedurali più amati. L’ultima stagione è stata trasmessa nel 2020 dopo ben quindici stagioni. Dopo solo due anni la serie è stata nuovamente riproposta ma in una nuova formula con il titolo Criminal Minds: Evolution. La storia ci fa seguire le vicende di una squadra speciale di psicocriminologi che deve studiare le menti dei peggiori criminali d’america per non permettergli di colpire ancora. Ogni episodio è ricco di colpi di scena che vi farà affezionare sempre più ai suoi personaggi

Modern Family

Modern Family è una di quelle serie che ha portato, con ironia, la ”tipica” famiglia americana nelle nostre case. Questa volta però portandoci una famiglia aggiornata ai giorni di oggi. A farlo sono stati i Dunhpy e i Pritchett. Tre famiglie molto unite tra loro che andremo a conoscere direttamente nelle loro case affezionandoci sempre di più ai personaggi. Tutte e tre nettamente diverse tra loro e con il loro personale modo di vivere la vita che vivono nell’area di Los Angeles. La serie, che seguirà giorno dopo giorno le vicende delle tre famiglie, proporrà situazioni che ognuno di noi può riscontrare nella vita di tutti giorni.

Vi sarà impossibile non amare immediatamente tutti, o quasi, i personaggi della serie che vedrete crescere nel corso delle undici stagioni. Guardarlo sarà un po’ come crescere con loro e far parte di questa grandissima famiglia.

How I Met Your Mother

Parliamo sicuramente di una delle serie cult da vedere assolutamente. Tutto parte dall’idea di creare una serie comedy che partisse dalla fine. Così, iniziamo a seguire le vicende di Ted Mosby che nel 2030 sta raccontando ai suoi figli come ha conosciuto la propria mamma. Una storia apparentemente breve che ci porterà invece a seguirlo nella sua vita per ben nove stagioni. Fin dalla prima stagione incontreremo i suoi amici: Lily, Marshall, Robin e Barney. Un gruppo unito che affronterà momenti difficili e momenti felici, facendoci immedesimare a tal punto da farne parte.

I Simpson

I Simpson sono una delle serie animate più amate di tutti i tempi. Composta ormai da più di 700 episodi che ci fanno entrare nella vita della famiglia, omonima, dei Simpson. Una serie per famiglie che affronta i temi più disparati, dalla cultura americana fino alla società, andando ad analizzare le varie sfumature del comportamento umano. La serie, ad oggi in corso, propone ogni anno degli episodi speciali come ”La Paura fa Novanta” in onore di Halloween. Inoltre, nel tempo I Simpson hanno visto molti crossover ospitando personaggi provenienti da altre serie come Star Wars, Game of Thrones e tanto altro.

Se invece avete già visto i Simpson e non volete fare un semplice rewatch, vi consigliamo i corti della serie presenti sulla piattaforma che vedono protagonisti i membri della famiglia che incontreranno personaggi provenienti da Star Wars e Marvel.

Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy è il medical drama per eccellenza che ci ha fatto piangere ed emozionare seguendo le vite, professionali e personali, dei medici e degli infermieri del Seattle Hospital e dei loro pazienti. Una serie, ormai conclusa, che compone nel suo insieme un grande racconto umano fatto di amore e rotture, gioia e dolore, vita e morte. La serie ha avuto un enorme successo e, dopo il finale, è stato poi creato uno spin-off che segue le vicende della Dottoressa Addison Montgomery.

Only Murders in the Building

Una giovane artista, un attore in pensione e un attore fallito e senza lavoro: un team apparentemente incongruente che verrà unito da un omicidio. Ci troviamo a Manhattan, nell’Arconia Building, dove tutto ha iniziato. I tre inizieranno ad indagare sull’omicidio che li unirà sempre di più fino a farli arrivare alla creazione di un podcast per condividere con tutti l’avanzamento delle indagini. Tra tracce nascoste, anelli rubati e passaggi segreti, la serie (ancora in corso) vi terrà attaccati allo schermo per risolvere il mistero.