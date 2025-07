Novità in streaming su Disney+: ecco cosa non perdere a luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’estate è il periodo perfetto per rilassarsi e dedicarsi a nuove serie TV. A luglio, Disney+ offre una selezione di titoli che promettono di intrattenere gli abbonati, con un focus particolare sulle commedie e le avventure. Tra le novità, spiccano la sitcom “Quell’uragano di figlia”, la comedy “Adults” e la serie d’avventura “Washington Black”. Scopriamo insieme il calendario completo delle uscite.

Quell’uragano di figlia: la sitcom che conquista

Una delle principali novità di luglio è la sitcom “Quell’uragano di figlia”, che debutterà il 9 luglio. Questa serie segna il ritorno di Tim Allen, noto per il suo ruolo in “Quell’uragano di papà”. Nonostante il titolo possa sembrare un sequel, si tratta di una storia completamente nuova. Allen interpreta Matt, un meccanico di auto d’epoca che si ritrova a dover affrontare una nuova realtà quando sua figlia Riley, interpretata da Kat Dennings, torna a casa dopo un divorzio. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo dei suoi figli adolescenti, creando un mix di situazioni comiche e momenti di riflessione familiare. La serie promette di esplorare i legami familiari e le sfide che ne derivano, offrendo un intrattenimento leggero ma significativo.

Adults: la commedia sui ventenni di New York

In arrivo il 2 luglio, “Adults” è una nuova commedia che segue le vite di un gruppo di ventenni a New York. I protagonisti, Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton, si confrontano con le difficoltà della vita adulta, cercando di essere persone migliori mentre affrontano le sfide quotidiane. La serie mette in luce le loro esperienze condivise, dalle cene tra amici alle incertezze lavorative, passando per le complicazioni delle relazioni. Con un approccio fresco e realistico, “Adults” riesce a catturare l’essenza delle esperienze giovanili, mostrando come le migliori intenzioni possano spesso portare a risultati inaspettati.

Washington Black: un’avventura epica

Per chi cerca qualcosa di più avventuroso, “Washington Black” debutterà il 23 luglio. Questa serie segue le avventure di George ‘Wash’ Black, un artista e scienziato che intraprende un viaggio intorno al mondo con l’aiuto di un mezzo volante unico. La trama si sviluppa attraverso paesaggi mozzafiato, dall’America ai mari artici, fino alle antiche città europee e ai deserti africani. Wash deve affrontare un cacciatore di taglie mentre cerca di scoprire il suo posto nel mondo. Il cast include attori di spicco come Sterling K. Brown e Tom Ellis, promettendo una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

Godfather of Harlem e Bob’s Burgers: ritorni attesi

Il 16 luglio, i fan della serie “Godfather of Harlem” potranno godere della quarta stagione, che continua a seguire le avventure del gangster Bumpy Johnson, interpretato da Forest Whitaker. Questa stagione si concentra sulle sfide che Bumpy deve affrontare, tra cui la mafia italiana e la crescita della sua famiglia. Inoltre, il 23 luglio, “Bob’s Burgers” tornerà con la sua quattordicesima stagione, affrontando temi familiari e sociali in modo divertente e provocatorio. I nuovi episodi promettono di esplorare le dinamiche tra genitori e figli, ponendo interrogativi sulle responsabilità familiari.

Calendario delle uscite di luglio 2025

Ecco un riepilogo delle serie TV in arrivo su Disney+:

Abbott Elementary , Stagione 4 Parte 3

, Stagione 4 Parte 3 Adults , Stagione 1

, Stagione 1 Quell’uragano di figlia , Stagione 1

, Stagione 1 Godfather of Harlem , Stagione 4

, Stagione 4 Bob’s Burgers , Stagione 14

, Stagione 14 Washington Black, Stagione 1

Inoltre, ci saranno altre serie e miniserie, come “American Dad!” e “Fratelli Caputo”, oltre a contenuti per i più piccoli come “Mickey Mouse Clubhouse+” e “Kiff”. Gli appassionati di documentari e intrattenimento troveranno anche titoli come “Wild Crime” e “La vita segreta delle mogli Mormoni”.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle novità in arrivo su Disney+, poiché potrebbero esserci aggiunte dell’ultimo minuto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!