Il sequel di ‘Il diavolo veste Prada’ inizia le riprese: il cast e le novità

A distanza di vent’anni dall’uscita del film cult del 2006, ‘Il diavolo veste Prada‘ torna a far parlare di sé con un sequel molto atteso. Le riprese sono ufficialmente iniziate in questi giorni, coinvolgendo location iconiche tra New York e l’Italia. Il cast è di prim’ordine e comprende nomi di spicco come Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. A questi si aggiunge anche Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda Priestly, il personaggio iconico interpretato da Meryl Streep, come riportato da ‘The Hollywood Reporter‘.

La trama del primo film e il suo impatto

Il primo capitolo della saga, tratto dall’omonimo romanzo, racconta la storia di Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, una giovane neolaureata in giornalismo. Andy ottiene un lavoro prestigioso come assistente di Miranda Priestly, un personaggio ispirato alla direttrice di ‘Vogue‘, Anna Wintour. La trama si sviluppa nel mondo scintillante e spietato dell’editoria e della moda, in cui Andy si trova a dover affrontare sfide inaspettate e a confrontarsi con le aspettative elevate della sua potente direttrice.

Il film ha riscosso un successo straordinario, incassando a livello globale ben 326 milioni di dollari e ottenendo una nomination agli Oscar per Meryl Streep, che ha ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione. La pellicola ha catturato l’immaginazione del pubblico, diventando un punto di riferimento per il genere e influenzando la cultura popolare.

Novità nel cast e nel sequel

Nel sequel, Miranda Priestly continua a guidare la rivista ‘Runway‘, che si trova ad affrontare le sfide di un mercato editoriale in crisi. Emily Blunt torna nel ruolo di un’ex assistente di Miranda, ora diventata manager di un importante gruppo di lusso che collabora con ‘Runway‘. Stanley Tucci riprende il suo ruolo di Nigel Kipling, il direttore artistico della rivista, mentre Kenneth Branagh entra nel cast nei panni del marito di Priestly, un’aggiunta che promette di portare nuove dinamiche nella storia.

Tuttavia, non tutti i volti familiari torneranno. Adrian Grenier, che nel film originale interpretava Nate Cooper, il fidanzato di Andy, non sarà presente nel sequel. Nel corso degli anni, il personaggio di Nate è stato sempre più visto dai fan come il “vero cattivo” della storia. Nel 2021, Grenier ha rivelato che, riflettendo sul suo ruolo, ha compreso come Nate fosse egoista e poco supportivo nei confronti della carriera di Andy.

L’annuncio e l’attesa dei fan

L’annuncio ufficiale di ‘Il diavolo veste Prada 2‘ è stato fatto attraverso i social media, accompagnato da un video che ripropone alcune delle battute più celebri del primo film. Questo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di tutto il mondo, desiderosi di rivedere i personaggi che hanno amato e di scoprire come si evolverà la storia. La combinazione di un cast di talento e una trama che affronta le sfide moderne del settore editoriale promette di rendere il sequel un evento imperdibile per gli appassionati della saga.

