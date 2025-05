Un’idea comica per Lanterna Verde: Jack Black nel ruolo del supereroe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’idea di una versione comica di Lanterna Verde, con Jack Black protagonista, ha suscitato curiosità e dibattiti tra i fan dei fumetti e del cinema. Questo progetto, concepito nel 2006, avrebbe potuto cambiare radicalmente la percezione del personaggio, noto per i suoi poteri complessi e la sua appartenenza a un corpo di polizia spaziale. La proposta di una commedia satirica, scritta da Black e Robert Smigel, si distaccava nettamente dal film del 2011 con Ryan Reynolds, che non ha soddisfatto le aspettative del pubblico.

Il concept originale: un eroe improbabile

La bozza scritta da Jack Black e Robert Smigel prevedeva un’interpretazione del personaggio di Lanterna Verde completamente diversa da quella tradizionale. In questa versione, Jack Black avrebbe interpretato Jud, un personaggio che incarna la cultura pop trash, scelto dall’anello magico per diventare Lanterna Verde per errore. L’idea centrale era che non fossero necessarie abilità particolari per indossare il potere dell’anello, creando così una situazione comica in cui un individuo poco qualificato si ritrova a dover difendere l’universo.

Jud, il protagonista, sarebbe stato costretto a unirsi al Corpo delle Lanterne Verdi, affrontando situazioni surreali e grottesche. La sceneggiatura, pur mantenendo un tono comico, avrebbe dovuto presentare il mondo di Lanterna Verde in modo serio, evitando le derive tipiche delle commedie leggere. Questo contrasto tra il carattere buffo del protagonista e l’ambientazione seria avrebbe potuto generare situazioni esilaranti e inaspettate, rendendo il film un’opera unica nel suo genere.

La reazione dei fan e il destino del progetto

Nonostante il potenziale comico, la bozza del film non ha ricevuto l’accoglienza sperata. Una versione preliminare dello script è stata diffusa online, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. Molti hanno espresso il loro disappunto, ritenendo che l’approccio satirico non fosse adatto a un personaggio iconico come Lanterna Verde. Questo malcontento ha portato Warner Bros. a riconsiderare il progetto, decidendo di non proseguire con la versione comica e optando invece per un film più serio.

Il risultato è stato il film del 2011, con Ryan Reynolds nel ruolo di Hal Jordan, che ha deluso sia la critica che il pubblico, diventando un flop al botteghino. La scelta di abbandonare l’idea originale di Black e Smigel ha quindi portato a un prodotto finale che non ha saputo catturare l’essenza del personaggio, lasciando molti fan a chiedersi come sarebbe stata una versione comica con Jack Black.

Un’opportunità persa per il cinema

La proposta di una versione comica di Lanterna Verde rappresenta un’opportunità persa per il cinema, un’occasione per esplorare il personaggio in una luce diversa. L’idea di un eroe imperfetto, scelto per caso, avrebbe potuto offrire spunti di riflessione e divertimento, permettendo al pubblico di vedere Lanterna Verde sotto una nuova angolazione. La combinazione di umorismo e avventura spaziale avrebbe potuto attrarre un pubblico più ampio, mescolando elementi di commedia e azione in un modo innovativo.

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, dove le reinterpretazioni dei supereroi sono all’ordine del giorno, la versione di Jack Black rimane un esempio di come le idee originali possano essere trascurate, lasciando spazio a prodotti che non sempre soddisfano le aspettative. La storia di Lanterna Verde continua a essere un tema di discussione tra i fan, che si interrogano su cosa sarebbe potuto essere se il progetto di Black e Smigel fosse andato in porto.

