Uncharted: on line il trailer del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

É stato pubblicato il trailer di “Uncharted”, trasposizione con Tom Holland e Mark Wahlberg protagonisti, del famoso videogioco di avventura.

Uncharted: dal videogioco al film

Finalmente è disponibile il primo trailer di “Uncharted”, adattamento cinematografico del franchise di videogiochi di successo per Playstation di Naughty Dog, che vede come protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg, che sullo schermo gireranno il mondo alla ricerca di tesori.

Il film è diretto da Ruben Fleischer, su sceneggiatura realizzata dal duo Matt Holloway e Rafe Judkins di “Iron Man” Art Marcum, basata sulla storia cinematografica di Judkins.

Nel film Tom Holland vestirà i panni del giovane e furbo Nathan Drake, un cacciatore di tesori impegnato nella sua prima avventura, accompagnato nell’impresa dall’arguto partner Victor “Sully” Sullivan, interpretato da Mark Wahlberg. Interprete femminile è invece Sophia Taylor Ali nei panni di Chloe Frazer, probabile partner di Drake.

La pellicola dovrebbe uscire nei cinema a livello internazionale il 18 febbraio 2022, mentre in Italia non è stata ancora scelta una data ufficiale.

“Uncharted”, le cui riprese sono iniziate a luglio 2020, ha avuto una lavorazione molto difficile con diversi cambi di regia. Ora finalmente l’attesa sembra essere giunta al termine.

Gli ultimi lavori di Tom Holland

Il 2021 è stato per Tom Holland un anno assolutamente fortunato. Sono tre infatti le pellicole di un certo rilievo che lo vedono protagoniste. “Cherry – Innocenza perduta” di Anthony e Joe Russo (2021), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2018 scritto da Nico Walker, lo vede vestire i panni di un medico che abbandona gli studi e si arruola nell’esercito in Iraq, ma una volta tornato a casa cade vittima della droga; “Chaos Walking” di Doug Liman, in cui è un giovane immerso in un futuro distopico e, infine, “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, nel quale torna a vestire la calzamaglia dell’Uomo Ragno.

Roberta Rosella

21/10/2021