Unabom: il thriller su Ted Kaczynski con Russell Crowe e Annabelle Wallis in arrivo su Netflix

Unabom, il nuovo thriller che esplora la vita di Ted Kaczynski, noto come Unabomber, si prepara a debuttare su Netflix. Questo film, diretto da Janus Metz, promette di offrire uno sguardo approfondito sulla trasformazione di un giovane prodigio di Harvard in uno dei criminali più temuti d’America. Con un cast di attori di spicco, tra cui Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jacob Tremblay e Shailene Woodley, il progetto si basa su eventi reali e mira a raccontare una storia complessa e inquietante.

La trama di Unabom: da genio a criminale

Il film Unabom si concentra sulla vita di Ted Kaczynski, interpretato da Jacob Tremblay, che passa da giovane prodigio a criminale noto per una serie di attentati tra il 1978 e il 1995. Questi attacchi, che hanno causato tre morti e oltre venti feriti, sono stati il risultato di un percorso segnato da isolamento e fanatismo. La narrazione si sviluppa attraverso il passato di Kaczynski, che include esperimenti psicologici controversi condotti dal professor Henry Murray, interpretato da Russell Crowe. Questi esperimenti hanno avuto un impatto significativo sulla sua psiche, contribuendo alla sua successiva discesa nel crimine.

La storia si intensifica quando l’agente dell’FBI Joanne Miller, interpretata da Shailene Woodley, inizia la caccia all’uomo per catturare Kaczynski. La tensione cresce man mano che vengono rivelate le drammatiche conseguenze delle sue azioni e il contesto sociale in cui si è sviluppato il suo fanatismo. Unabom non si limita a raccontare gli eventi, ma cerca di esplorare le motivazioni e le esperienze che hanno portato Kaczynski a diventare uno dei criminali più noti della storia americana.

Il team creativo e il cast di Unabom

Il film è frutto della collaborazione tra Sam Chalsen e Nelson Greaves, che hanno concepito l’idea originale. La produzione è stata seguita dalla 2.0 Entertainment, nota per il suo coinvolgimento in progetti di successo come Bad Boys 4 e L’esorcista del papa. Janus Metz, regista danese pluripremiato, porta la sua esperienza e il suo stile distintivo al progetto, avendo già diretto opere come Borg McEnroe e All the Old Knives.

Russell Crowe, attore di fama internazionale, ha recentemente completato il thriller The Billion Dollar Spy e l’action Bear Country. La sua carriera continua a espandersi con il prossimo film Norimberga, dove reciterà accanto a Rami Malek e Michael Shannon. Jacob Tremblay, giovane talento noto per i suoi ruoli in Room e Wonder, è atteso anche in altri progetti, tra cui l’adattamento di Stephen King The Life Of Chuck. Shailene Woodley, recentemente vista in Ferrari e Dumb Money, ha in programma di apparire in Motor City e nella seconda stagione di Paradise per Hulu.

Annabelle Wallis, nota per i suoi ruoli in Star Trek: Discovery e Peaky Blinders, è attesa in Mercy di Amazon MGM e in Mutiny con Jason Statham. La presenza di questi attori di talento promette di arricchire la narrazione e di dare vita a personaggi complessi e sfaccettati.

Gli sceneggiatori e il futuro di Unabom

Nelson Greaves e Sam Chalsen, gli sceneggiatori di Unabom, hanno un background solido nel cinema e nella televisione, avendo lavorato a titoli come Unfriended, See e The Flash. Attualmente, stanno sviluppando un film su Art Bell con Paul Giamatti e hanno recentemente venduto il thriller Nanny Cam a Orion Pictures. La loro esperienza e creatività si riflettono nel progetto Unabom, che si preannuncia come un’opera intensa e coinvolgente.

Con la sua trama avvincente e un cast di attori di alto livello, Unabom si prepara a catturare l’attenzione del pubblico quando sarà disponibile su Netflix. La storia di Ted Kaczynski, con le sue sfide psicologiche e sociali, offre un’opportunità unica per esplorare temi complessi e attuali, rendendo il film un appuntamento da non perdere per gli appassionati di thriller e di storie vere.

