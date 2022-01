“Una femmina” verrà presentato a berlino

“Una femmina”, il film d’esordio di Francesco Costabile, verrà presentato al 72º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Panorama. Il film è liberamente ispirato al romanzo ‘Fimmine Ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla ‘Ndrangheta”, di Lirio Abbate – Edito da Bur Rizzoli.

ll regista Francesco Costabile dichiara apertamente la sua soddisfazione

Non potevamo trovare un’anteprima internazionale più appropriata. “Una femmina” è un film dove la violenza sul corpo delle donne è al centro della narrazione. Quella di Rosa è la storia di tante donne che si ribellano a destini già segnati. Per me è un onore esordire in un Festival così attento alle politiche di genere. Siamo entusiasti per questo felice approdo.

Nel cast: Lina siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo Di Rosa e Francesco Ritrovato.

“Una femmina”: la trama

Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la ‘Ndrangheta’ ogni passo può rivelarsi fatale.

Pronto…ci si? Sai che fai, domani matina chiami l’avvocato. Ci damu i sordi, così veni e ti piglia. Così vedi a tua figlia, chi non staci bona.” “No, dassa tutto Cetta! Pé l’anima di morti Cetta. Decidi, o cu nui o cu igli.” “Cetta, ‘ndai u fai così. Jeu stasira parru cu l’avvocato. Giurami chi domani matina parri cu igliu.” “Picchì jeu sugnu distrutta Cetta, jeu staiu morendo, capiscisti? Tu non capisci Cetta, ti stannu usandu… Scjgli, o nui o igli. Capiscisti?” “Allura, si domani non chiami a chistu, scordati i mia, i nui e i figlita. U capiscisti? Cetta…” Dialogo estratto dalla sceneggiatura di “Una Femmina”, ispirato alla reale intercettazione telefonica di una donna di ‘Ndrangheta’.

Il soggetto è firmato da Lirio Abbate e Edoardo De Angelis, il film è prodotto da Attilio De Razza, Pierpaolo Verga, Nicola Picone e Edoardo De Angelis. Una produzione Tramp Limited e O’ Groove in collaborazione con Medusa Film, in collaborazione con Prime Video. Il film, distribuito da Medusa Film, arriverà in sala il 17 febbraio.

Maria Grazia Bosu

19/01/2022