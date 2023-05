Una clip ha anticipato uno dei momenti più simpatici del nuovo capitolo dei Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia, tornerà nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2023 con il terzo volume della saga. Per alimentare la curiosità dei fan nei confronti del capitolo conclusivo della saga, continuano ad uscire nuove immagini, spot e trailer inediti. Tra queste clip troviamo anche un video molto divertente che anticiperà ciò che vedremo al cinema tra poche settimane.

Nelle scorse ore è stato infatti diffuso un nuovo spot che mostra un momento molto divertente tra Peter Quill e i suo team. Il video è molto esilarante perché vedremo i nostri amati protagonisti cercare il modo di rilassarsi, nonostante le numerose minacce che dovranno affrontare. Il filmato, della durata di pochi secondi, mostra il team dei Guardiani della Galassia con indosso i nuovi costumi riuniti in una casa, mentre discutono di qualcosa apparentemente molto importante. I nuovi costumi sono già apparsi in altri spot promozionali e richiamano apertamente lo stile dei fumetti.

La riunione è interrotta da Star-Lord, intento a rimproverare Drax per la sua maleducazione per il fatto di essersi sdraiato comodamente sul divano. Il siparietto è molto divertente e distensivo e offre un assaggio dello stile irriverente a cui siamo abituati. James Gunn dirigerà anche l’ultimo capitolo della trilogia. Pare infatti che quest’ultimo film potrebbe sancire la fine del team per come lo abbiamo imparato a conoscere. All’interno della clip spicca anche la Nebula di Karen Gillian e Sylvester Stallone, pronto a riprendere i panni di Stakar Ogord, capitano dei Ravagers ed ex compagno di squadra di Yondu.

Di seguito la sinossi dell’ultimo capitolo ovvero Guardiani della Galassia Vol. 2: