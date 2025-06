Un volo di routine si trasforma in incubo: il thriller 7500 in prima serata su Rai4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “7500”, diretto da Patrick Vollrath, è un thriller psicologico che cattura l’attenzione del pubblico con una trama intensa e claustrofobica. In onda stasera, sabato 14 giugno alle 21.20 su Rai4, il lungometraggio del 2019 si inserisce nel ciclo ‘Thriller ad alta quota‘, proponendo una narrazione avvincente che si svolge quasi interamente all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo dirottato. Con una regia incisiva e un cast di talento, il film esplora le dinamiche di una situazione di emergenza aerea, mettendo in luce le fragilità umane e le reazioni in condizioni estreme.

La trama: un volo da Berlino a Parigi si trasforma in un incubo

La storia ruota attorno a Tobias Ellis, un giovane co-pilota americano che lavora su un Airbus A319 in rotta da Berlino a Parigi. Tobias, insieme al comandante Michael Lutzmann e alla fidanzata Gökce, assistente di volo, si prepara per un volo che sembra promettere tranquillità. Tuttavia, la situazione precipita quando, una volta raggiunta la quota di crociera, un gruppo di terroristi irrompe nella cabina di pilotaggio con l’intento di dirottare l’aereo.

Durante l’assalto, il comandante Lutzmann subisce gravi ferite, costringendo Tobias a prendere il controllo dell’aeromobile. La tensione aumenta quando il co-pilota deve comunicare con la torre di controllo utilizzando il codice d’emergenza “7500”, che diventa il fulcro della narrazione. Da quel momento, Tobias si trova a fronteggiare una lotta psicologicamente logorante contro i dirottatori, in particolare con Vedat, un giovane insicuro che mostra una vulnerabilità inaspettata. La claustrofobia della cabina di pilotaggio amplifica la tensione, rendendo ogni decisione cruciale per la sopravvivenza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Il cast e i personaggi chiave

“7500” vanta un cast di attori di talento, con Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di Tobias Ellis. La sua interpretazione è intensa e coinvolgente, catturando le emozioni di un uomo costretto a prendere decisioni estreme in una situazione di vita o di morte. Omid Memar interpreta Vedat, il dirottatore che, nonostante la sua aggressività iniziale, rivela sfaccettature più complesse man mano che la trama si sviluppa. Aylin Tezel interpreta Gökce, la fidanzata di Tobias, mentre Carlo Kitzlinger assume il ruolo del comandante Lutzmann. Altri membri del cast includono Murathan Muslu nel ruolo di Kinan, Paul Wollin come Daniel e Aurélie Thépaut nel ruolo di Nathalie.

La performance di Gordon-Levitt è stata particolarmente apprezzata, contribuendo a rendere il film un’esperienza coinvolgente e adrenalinica. La chimica tra i personaggi e le dinamiche di potere all’interno della cabina di pilotaggio sono elementi chiave che rendono la narrazione avvincente e realistica.

Riconoscimenti e premi

“7500” ha ricevuto diversi riconoscimenti e candidature in vari festival cinematografici. Al Hamburg Film Festival del 2019, il film è stato candidato all’Art Cinema Award per il miglior lungometraggio, con Patrick Vollrath e Jonas Katzenstein in lizza per il premio. Anche al Locarno Film Festival dello stesso anno, il regista ha ricevuto una candidatura per il Variety Piazza Grande Award.

Nel 2020, il film ha continuato a ricevere attenzione, con candidature al Romy Gala in Austria per la miglior regia e al Diagonale Grand Prize. L’Austrian Film Award del 2021 ha visto Omid Memar vincere il premio come miglior attore non protagonista, mentre la sceneggiatura di Patrick Vollrath e Senad Halilbasic è stata premiata come la migliore.

“7500” è stato distribuito in digitale da Amazon Studios, debuttando al Locarno Film Festival il 9 agosto 2019 e successivamente negli Stati Uniti il 18 giugno 2020. In Italia, il film è disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno 2020, offrendo così l’opportunità di vivere un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente direttamente a casa.

