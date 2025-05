Un viaggio tra celebrità e beneficenza: l’eredità presenta “tutti in viaggio” su rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il game show “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni, si prepara a intrattenere il pubblico con un episodio speciale intitolato “Tutti in Viaggio”. La puntata andrà in onda domani, venerdì 2 maggio, in prima serata su Rai 1, subito dopo il programma “Affari Tuoi”. Questo speciale è dedicato al desiderio di viaggiare, un tema che si fa particolarmente sentire con l’arrivo della bella stagione. L’episodio promette di unire divertimento e solidarietà, offrendo ai telespettatori un mix di intrattenimento e un’importante causa benefica.

Le coppie protagoniste del gioco

Sei coppie di volti noti si sfideranno in questa puntata, portando sul palco non solo la loro personalità, ma anche il loro spirito competitivo. Tra i partecipanti ci sono Martina Colombari e Alessandro Costacurta, il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, l’attore Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, la coppia Barbara Foria e Francesco Paolantoni, e infine Alba Parietti insieme a Francesco Oppini. Queste coppie, già amate dal pubblico, daranno vita a momenti di grande intrattenimento, cercando di conquistare il montepremi finale.

Il montepremi, come annunciato, sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Emergenza Sorrisi Ets, che si occupa di portare aiuto e supporto ai bambini in difficoltà. Questo aspetto solidale rende l’evento ancora più significativo, poiché unisce il divertimento alla possibilità di fare del bene.

Il momento clou: il triello e la ghigliottina

La puntata culminerà in un momento molto atteso, il Triello, che determinerà quale concorrente avrà l’opportunità di affrontare la Ghigliottina, il gioco finale che rappresenta il cuore del programma. Questo passaggio è sempre carico di tensione e aspettativa, poiché i concorrenti devono dimostrare non solo le loro conoscenze, ma anche la loro capacità di strategia e intuizione.

In aggiunta, l’episodio avrà ospiti speciali come Irene Grandi e Luca Argentero, che porteranno un tocco di freschezza e intrattenimento. Argentero, in particolare, sarà presente in una “inedita” Scossa, un momento che promette di sorprendere e divertire il pubblico.

Prossimi appuntamenti su rai 1

Dopo questo speciale, il venerdì successivo, 9 maggio, Rai 1 accoglierà Milly Carlucci con il suo programma “Sognando Ballando con le Stelle”. Questo passaggio segna un cambio di ritmo per il venerdì sera, continuando a offrire al pubblico una varietà di contenuti di intrattenimento.

Con “Tutti in Viaggio”, “L’Eredità” si conferma come un programma che sa unire divertimento e impegno sociale, creando un legame speciale con il pubblico e contribuendo a cause importanti.

