Un viaggio di scoperta e amore nel film “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani

“Le ragazze non piangono” è un film che racconta un viaggio attraverso l’Italia e un’introspezione profonda, diretto da Andrea Zuliani, alla sua opera prima. Protagoniste della storia sono Emma Benini e Anastasia Doaga, che interpretano due giovani donne unite da un destino inaspettato. Presentato durante la rassegna Alice nella città, all’interno della Festa del Cinema di Roma nel 2022, il film andrà in onda su Rai 5 martedì 1 luglio alle 21.15.

Trama di “Le ragazze non piangono”

La storia ruota attorno a Ele, una ragazza di 19 anni che vive in un piccolo paese della Basilicata con la madre e il compagno di lei. Ele è caratterizzata da una personalità introversa e solitaria, segnata dalla recente perdita del padre. Il suo legame con il genitore è rappresentato da un vecchio camper, un mezzo che ha smesso di viaggiare ma che per Ele rappresenta un pezzo della sua vita e della sua memoria.

Quando Ele scopre che la madre ha intenzione di disfarsi del camper, decide di intraprendere un viaggio avventuroso, fuggendo con il mezzo che sente ancora suo. Tuttavia, non è sola in questa avventura: Mia, una giovane rumena di 21 anni, si nasconde nel camper per sfuggire a una situazione drammatica. Mia è una bidella nella scuola di Ele e porta con sé un borsone che, solo in un secondo momento, Ele scoprirà essere pieno di droga.

Le due ragazze, apparentemente diverse, si ritrovano unite da un comune desiderio di fuga e di comprensione. Mentre Ele si prepara per l’esame di maturità, Mia cerca di superare il trauma della perdita del fidanzato, ucciso in una sparatoria legata al traffico di stupefacenti.

L’evoluzione del rapporto tra Ele e Mia

Il viaggio verso il Nord Italia diventa un percorso di scoperta personale per entrambe. Nonostante le differenze, Ele e Mia iniziano a comprendere le rispettive fragilità e paure. Ele, in particolare, si rende conto di provare sentimenti nuovi e inaspettati nei confronti di Mia, che la portano a esplorare la propria identità e i propri desideri.

Il camper, simbolo di libertà e di fuga, diventa anche un luogo di intimità e di condivisione. Le due ragazze, mentre affrontano le loro paure e i loro sogni, si avvicinano sempre di più, creando un legame profondo che supera le barriere culturali e personali. Questo legame si trasforma in un affetto che, per Ele, si avvicina all’amore.

Il climax e il finale del film

La scoperta del contenuto del borsone di Mia rappresenta un momento cruciale nella narrazione. Ele si trova di fronte a una realtà che potrebbe mettere fine al loro viaggio e al loro legame. Tuttavia, l’affetto che si è sviluppato tra le due ragazze le spinge a continuare insieme, nonostante le difficoltà e le incertezze.

Il film si conclude con un messaggio di speranza e di nuova consapevolezza. Ele e Mia, pur affrontando il peso del passato e delle loro scelte, si dirigono verso un futuro che promette di essere diverso. Il cast del film include anche attori come Matteo Martari, Max Mazzotta, Irene Maiorino e Arianna Bergamaschi, arricchendo ulteriormente la narrazione con le loro performance.

“Le ragazze non piangono” è disponibile anche in streaming su RaiPlay, offrendo a un pubblico più ampio l’opportunità di immergersi in questa storia di crescita, amore e scoperta.

