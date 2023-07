“Un Professore 2” la serie tornerà su Rai 1 entro il 2023

Un Professore 2 tornerà presto in TV per incantare di nuovo tutto il pubblico di Rai 1. La prima stagione infatti ha avuto un impatto molto positivo, tanto da essere considerata come una delle migliori serie degli ultimi anni. La serie, diretta da Alessandro D’Alatri e prodotta da Rai Fiction con la collaborazione di Banijay Studios Italia è basata sulla serie Merlì.

Nonostante non sia ancora stata annunciata la data di rilascio di Un Professore 2, si può evincere dalla presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2023/2024 che c’è la volontà di trasmetterla entro la fine del 2023. Il suo debutto ufficiale è ormai avvenuto a novembre 2021 ed i fan della serie non vedono l’ora di poter continuare a seguire le avventure di Alessandro Gassman e dei suoi studenti, in particolar modo di Simone e Manuel. Gassman in questa serie interpreta il Professor Dante Balestra mentre Nicolas Maupas interpreta Simone. Questo giovane attore è divenuto molto famoso negli ultimi mesi per la sua partecipazione a Mare Fuori nei panni di Filippo. Damiano Gavino invece vestirà di nuovo i panni di Manuel. A completare gli attori principali della fiction troviamo anche Claudia Pandolfi, nei panni della mamma di Manuel.

Si tratta dunque di una serie formativa, dal linguaggio semplice ma mai banale, che parla di scuola e di problemi adolescenziali. Nel corso degli anni abbiamo avuto altre serie che hanno provato a trattare questi temi ma, Un Professore, potremmo considerarla tra le migliori in assoluto per quanto riguarda il genere formativo. Alessandro Casale dirigerà questa seconda stagione e all’interno della fiction rivedremo tutti i protagonisti.

Di seguito la sinossi della seconda stagione: