Un nuovo progetto per Tom Ellis, star di “Lucifer”

Secondo quanto riportato da Variety, Tom Ellis è entrato a far parte del cast della serie limitata “Washington Black” di Hulu , con Sterling K. Brown (“American Crime Story”, “This Is Us”), presente in veste di interprete e di produttore esecutivo.

Washington Black: nel cast anche Tom Ellis

Descritta come una serie epica di avventure raccolte in nove episodi e basata sull’omonimo romanzo di Esi Edugyan, “Washington Black” si svolge nel XIX secolo e segue le straordinarie avventure di George Washington “Wash” Black, un ragazzo di 11 anni che vive in una piantagione di zucchero delle Barbados ed è costretto a fuggire dopo una morte scioccante. Brown interpreta Medwin Harris, che ha viaggiato per il mondo dopo un’infanzia traumatica ed è un rifugiato nero in Nuova Scozia, dove è molto popolare. L’incontro con Wash lo porta lungo un percorso impegnativo alla scoperta di se stesso. E mentre le barricate intorno al suo cuore iniziano a cadere, Medwin imparerà di nuovo a sognare.

Il personaggio interpretato da Tom Ellis si chiama Titch ed è un eccentrico e appassionato inventore steam-punk il cui entusiasmo giovanile maschera una vulnerabilità interiore. Una morte inquietante nella piantagione di zucchero della sua famiglia, catapulta Titch in un viaggio straordinario con il giovane George Washington Black al suo fianco. L’uomo si ritrova nella posizione di mentore e figura paterna di Wash, un ruolo per il quale è mal preparato perché sta inseguendo l’ombra di suo padre, un’inevitabile resa dei conti che minaccia di condannarli entrambi.

Di recente Ellis ha interpretato il ruolo del diavolo nella serie Netflix (ed ex Fox) “Lucifer”.

La storia di un giovane singolare

Secondo Hulu e Studio 20th Television, “Washington Black” è la storia di un giovane singolare: aspro esploratore di territori inesplorati; sopravvissuto della tundra, del deserto e dell’alto mare; un ingegnere; un inventore; un artista. Attraversa il mondo – dal caldo torrido delle Barbados al ghiaccio artico – e trova un amore inaspettato lungo la strada.

Ellis si unisce a un cast precedentemente annunciato che include Ernest Kingsley Jr. nei panni di Washington Black, Eddie Karanja in quelli del giovane Washington Black, Iola Evans nel ruolo di Tanna Goff, Edward Bluemel in quello di William “Billy” McGee, Sharon Duncan-Brewster come Miss Angie e Brown come Medwin Harris.

“Washington Black” è stato adattato dallo showrunner Selwyn Seyfu Hinds, che è produttore esecutivo insieme a Brown sotto la sua Indian Meadows Productions, dalla sceneggiatrice della serie Jennifer Johnson, e da Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Lindsay Williams e DJ Goldberg di The Gotham Group. Wanuri Kahiu e Mo Marable sono registi e anche produttori esecutivi, insieme ad Anthony Hemingway. Esi Edugyan è il co-produttore.

Roberta Rosella

02/02/2022