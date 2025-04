Un nuovo capitolo per Alice: Dive in Wonderland arriva nei cinema giapponesi nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema giapponese si prepara a un evento atteso da molti: il ritorno di Alice nel Paese delle Meraviglie, reinterpretato in chiave anime. Il film, intitolato Dive in Wonderland, sarà proiettato nelle sale giapponesi a partire dal 29 agosto 2025. Prodotto dallo studio P.A. Works, noto per opere di successo come Angel Beats, il film promette di offrire una nuova prospettiva sull’iconica storia di Lewis Carroll, con un mix di avventura e fantasia.

Un viaggio inedito nel Paese delle Meraviglie

Dive in Wonderland si distingue per la sua originale narrazione, che si discosta dalle versioni precedenti della storia. La protagonista è Rise, una studentessa universitaria che si ritrova catapultata in un mondo fantastico e surreale, dove incontra una giovane e misteriosa Alice. Questo incontro fortuito le porterà a vivere avventure straordinarie in un Paese delle Meraviglie che sfida le leggi della logica e della realtà. Le prime immagini rilasciate mostrano un universo visivamente affascinante, ricco di colori vivaci e personaggi eccentrici, tipici dello stile di P.A. Works.

Il film non si limita a riproporre le avventure già conosciute, ma esplora nuove dinamiche e relazioni tra i personaggi. La sceneggiatura, scritta da Yuko Kakihara, già nota per il suo lavoro sul reboot di Urusei Yatsura, promette di arricchire la trama con elementi freschi e coinvolgenti. La regia è affidata a Toshiya Shinohara, un veterano dell’animazione giapponese, noto per il suo lavoro su serie come Inuyasha e Lupin III.

Dettagli sulla distribuzione e promozione

L’uscita di Dive in Wonderland è fissata per il 29 agosto 2025, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla distribuzione internazionale del film. Questo ha creato un certo mistero e attesa tra i fan, che sperano di poter vedere il film anche al di fuori del Giappone. In aggiunta, è stato rilasciato un video promozionale che presenta alcuni dei personaggi principali, tra cui Rise, Alice e il Gatto del Cheshire, il quale invita il pubblico a godersi l’esperienza cinematografica in modo rispettoso, spegnendo i telefoni e immergendosi nella storia.

La promozione del film è stata accolta con entusiasmo, e i fan sono già in fermento per scoprire come questa nuova versione di Alice nel Paese delle Meraviglie si differenzierà dalle precedenti. La curiosità è alimentata anche dai character design, curati da Kosuke Kawazura e Mio Fujishina, che offrono una rilettura visiva affascinante e contemporanea dell’universo creato da Carroll.

Il cast e il team creativo

Il cast di Dive in Wonderland include nomi promettenti nel panorama dell’animazione giapponese. Nanoka Hara, già nota per il suo ruolo nel live-action di Oshi no Ko, presta la voce a Rise, mentre Maika Pugh, una debuttante nel settore, interpreta Alice. Questa scelta di casting ha suscitato interesse, poiché entrambe le attrici portano freschezza e vitalità ai loro personaggi, contribuendo a rendere l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

Il team creativo dietro il film è composto da professionisti di alto livello, con una lunga carriera nell’industria dell’animazione. La combinazione di esperienze e talenti promette di dare vita a un’opera che non solo intrattiene, ma offre anche una nuova interpretazione di una storia classica. Con l’uscita prevista per il 29 agosto 2025, i fan di Alice e gli appassionati di anime possono aspettarsi un’esperienza unica e indimenticabile nel Paese delle Meraviglie.

