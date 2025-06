Un matrimonio tragico e un mistero omicida: “Il lago della vendetta” in prima visione su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, Rai 2 presenta “Il lago della vendetta“, un giallo psicologico francese del 2024 che promette di tenere incollati gli spettatori. Ambientato tra i suggestivi monti dell’Alvernia, il film racconta una storia di tragedia, mistero e vendetta, con una protagonista che deve affrontare il suo passato e un assassino che colpisce senza pietà.

La trama: da un giorno di festa a un incubo

La vicenda si apre con Lucie e Samuel Carrera, una coppia felice che sta per coronare il sogno di una vita: il matrimonio. La cerimonia si svolge in un contesto idilliaco, sulle sponde del lago di Guéry, circondati da un paesaggio montano mozzafiato. Tuttavia, la gioia si trasforma rapidamente in tragedia quando un fulmine colpisce la coppia e cinque invitati, portando alla morte di Samuel. Gli altri superstiti, sebbene vivi, devono affrontare le conseguenze psicologiche e fisiche dell’incidente.

Due anni dopo, Lucie, ormai segnata dalla perdita, ha sviluppato una memoria eccezionale, che la costringe a rivivere ogni istante di quel giorno fatale. In occasione dell’anniversario della tragedia, i sopravvissuti vengono invitati dai proprietari dell’ostello a tornare sul luogo del dramma per commemorare Samuel. Quella che doveva essere una riunione di ricordo si trasforma in un incubo quando uno dopo l’altro i presenti iniziano a morire in circostanze misteriose e inquietanti.

I personaggi principali: un cast di talenti

Il film vede la partecipazione di Camille Claris nel ruolo di Lucie Carrera, la protagonista che deve affrontare il dolore e il mistero legato alla morte del marito. La sua interpretazione è intensa e profonda, evidenziando la fragilità e la forza del personaggio. Pierre Perrier interpreta il comandante Julien Eider, l’investigatore della SR di Clermont, che si affida alla memoria eccezionale di Lucie per risolvere il caso.

Tra gli altri membri del cast, Éric Savin veste i panni di Félix Guyon, uno dei superstiti colpiti dal fulmine, mentre Cécile Rebboah interpreta sua sorella Irène Guyon. Carole Richert è Marta Guyon, moglie di Félix, e Laurent Bateau interpreta David Dorval, il fotografo presente al matrimonio. Infine, Déborah Dozoul e Maéva El Aroussi completano il cast rispettivamente nei ruoli di Nouria Bensaid, una delle superstiti, e della gendarme Nani Diallo.

Dove e quando vedere “Il lago della vendetta”

“Il lago della vendetta” è diretto da Didier Bivel e scritto da Sylviane Corgiate e Bruno Lecigne. Il film andrà in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle 21:00 su Rai 2. Gli spettatori avranno anche la possibilità di seguirlo in live streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay. L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti del giallo e del thriller psicologico, promettendo suspense e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

