Un legame straordinario tra un cucciolo di leone e un lupo: la storia di Alma

Al centro di una narrazione affascinante si trova Alma, una giovane ragazza di campagna con un profondo amore per gli animali, ereditato dal nonno. La sua vita cambia radicalmente quando decide di salvare un cucciolo di leone destinato a un circo noto per la sua crudeltà. Ma il destino ha in serbo per lei un incontro inaspettato: una lupa, inseguita da due ricercatori, irrompe nella sua casa portando con sé un piccolo lupo. Questo evento segna l’inizio di una storia che esplora il legame tra diverse specie e la lotta per la libertà.

La nascita di un branco insolito

Alma accoglie i due cuccioli, il leone e il lupo, creando un ambiente in cui possono crescere insieme. I due animali si legano in modo indissolubile, condividendo momenti di gioco, caccia e protezione reciproca. La lupa adulta, che si unisce a loro, si fa carico del loro sostentamento, creando un equilibrio che sembra perfetto. Per alcuni anni, Alma riesce a mantenere segreta la loro esistenza, lontano dagli occhi delle autorità. Tuttavia, un grave incidente costringe la giovane a cercare aiuto, mettendo a rischio l’armonia che aveva costruito.

La separazione e la ricerca della libertà

L’arrivo di Joe, il mentore di Alma, segna un punto di svolta. Per proteggere i cuccioli, Joe è costretto a contattare i forestali, che separano il trio. Questo evento segna l’inizio di un viaggio difficile per Alma, il leone e il lupo, che devono affrontare ostacoli significativi. Le rigide normative e i timori di scienziati e guardie ambientali complicano ulteriormente la loro ricerca di libertà e riunificazione. La storia si sviluppa in un contesto di tensione e speranza, mentre i protagonisti cercano di ritrovare la loro armonia.

La genesi del film e la realizzazione

L’idea alla base di questo film è emersa in modo inaspettato durante le riprese di “Mia e il leone bianco“. Il regista Gilles de Maistre, conversando con Andrew Simpson, esperto di lupi, e Kevin Richardson, specialista di felini, ha immaginato un mondo in cui un cucciolo di lupo e uno di leone crescono insieme. Per rendere autentica questa convivenza, Mozart e Walter sono stati allevati fianco a fianco fin dalla tenera età di cinque settimane, senza l’ausilio di effetti speciali digitali. Solo un numero limitato di persone ha potuto interagire con loro, mentre il resto della troupe è rimasto a distanza dietro robuste recinzioni.

Le sfide della produzione

Le esigenze dei due animali hanno richiesto ben sedici riscritture del copione, per garantire che le riprese rispettassero i loro ritmi e garantissero la massima sicurezza sul set. Al termine delle riprese, è stata presa la decisione di far continuare la vita di Mozart e Walter insieme in un’ampia riserva canadese, a testimonianza di un legame che ha superato ogni barriera tra le specie.

Il cast del film

Il film presenta un cast di talentuosi attori, tra cui Molly Kunz nel ruolo di Alma, Graham Greene nel ruolo di Joe, e Charlie Carrick nel ruolo di Eli. Altri membri del cast includono Derek Johnson , Rhys Slack , Evan Buliung , Rebecca Croll e Victor Cornfoot . Ognuno di loro contribuisce a dare vita a questa storia toccante, che esplora il tema dell’amicizia e della libertà in un contesto unico e affascinante.

