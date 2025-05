Un film tv per ricordare la strage di mafia del 1985 in Sicilia: il dramma di Margherita Asta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Una nuova produzione cinematografica sta per riportare alla memoria un tragico evento della storia italiana. Si tratta dell’attentato mafioso avvenuto il 2 aprile 1985 in Sicilia, che mirava al giudice Carlo Palermo, ma che causò la morte di una madre e dei suoi due figli. La storia di questa strage sarà raccontata nel film tv Rai intitolato “Un Futuro Aprile“, ispirato al romanzo “Sola con te in un futuro aprile“, scritto da Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, insieme alla giornalista Michela Gargiulo.

La storia dietro il film

Il romanzo di Margherita Asta è il frutto di un intenso lavoro di memoria e riflessione su un evento che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia. L’attentato, che doveva colpire il giudice Carlo Palermo, si trasformò in una tragedia per la famiglia Asta, poiché l’auto della madre, Barbara Rizzo, divenne involontariamente un bersaglio. Il film tv, diretto da Graziano Diana e scritto da un team di sceneggiatori tra cui Stefano Marcocci e Domenico Tomassetti, si propone di rendere giustizia a questa storia, portando sullo schermo il dolore e la resilienza di Margherita, che all’epoca aveva solo dieci anni.

Le riprese del film sono iniziate a Trapani, un luogo simbolico che rappresenta il contesto in cui si è svolta la tragedia. La scelta di girare in Sicilia non è casuale; la regione è stata testimone di numerosi eventi legati alla mafia e alla lotta per la legalità. Attraverso questo film, si intende non solo raccontare una storia personale, ma anche sensibilizzare il pubblico sulla questione della mafia e delle sue conseguenze devastanti.

Il cast e i personaggi

Nel film, Margherita Asta sarà interpretata da Ludovica Ciaschetti, un volto noto al pubblico di Rai 1 per il suo ruolo in “Che Dio ci Aiuti 8“, dove ha vestito i panni di Olly. Ciaschetti ha già dimostrato il suo talento in altre produzioni, come “Per Elisa – Il Caso Claps“, in cui ha interpretato Elisa Claps, un personaggio legato a una storia vera. La sua interpretazione di Margherita si preannuncia intensa e carica di emozione, poiché dovrà affrontare il dolore della perdita e il percorso di crescita personale che ne deriva.

Il giudice Carlo Palermo, la cui vita è stata segnata dal senso di colpa per l’attentato, sarà interpretato da Francesco Montanari, noto per il suo ruolo ne “Il Cacciatore” su Rai 2. Montanari, che sarà presto protagonista in una nuova serie Netflix, porterà sullo schermo la complessità di un personaggio che ha vissuto un trauma profondo. Il cast include anche attori di talento come Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Denise Sardisco e Federica De Cola, che contribuiranno a dare vita a una narrazione ricca di sfumature e profondità.

Tematiche e messaggi del film

“Un Futuro Aprile” non si limiterà a raccontare la strage, ma si concentrerà anche sul legame che si svilupperà tra Margherita e Carlo Palermo, entrambi segnati dalla tragedia. La storia esplorerà il tema della resilienza, mostrando come, nonostante il dolore e la perdita, sia possibile trovare la forza per andare avanti. Margherita, oggi attivamente impegnata nelle scuole per la legalità, rappresenta un simbolo di speranza e di lotta contro la mafia, un messaggio che il film intende trasmettere con forza.

Il film si propone di sensibilizzare il pubblico su un tema di grande attualità, quello della legalità e della lotta contro la mafia, invitando a riflettere sulle conseguenze delle azioni criminali e sull’importanza di costruire un futuro migliore. Attraverso la narrazione di una storia personale, si spera di accendere un dibattito su questi temi, rendendo omaggio alla memoria delle vittime e al coraggio di chi continua a combattere per la giustizia.

