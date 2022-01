“Un eroe” di Asghar Farhadi da oggi nelle sale

Uscirà oggi nelle sale italiane “Un eroe” di Asghar Farhadi. Il film ha ricevuto il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2021 e rappresenterà l’Iran agli Oscar 2022.

Un eroe: la storia di un uomo che ha entusiasmato la critica

“Un eroe” prodotto da Memento Production e Asghar Farhadi Production, è interpretato da Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii e segue le vicende di Rahim, un pittore e calligrafo rinchiuso in prigione per un debito che non è riuscito a saldare. L’occasione che potrebbe risolvere il dramma di Rahim, che rimarrà in carcere finchè il suo creditore non avrà ritirato la denuncia, si materializza nel ritrovamento di 17 monete d’oro da parte della fidanzata, la cui vendita potrebbe servire per onorare il debito. Tuttavia l’uomo ritiene che il loro valore non sia tale da risolvere i suoi problemi e decide di riconsegnare il ‘bottino’ al legittimo proprietario.

Rahim fa di tutto per trovarlo, finchè non si presenta una donna che rivendica la proprietà e ritira le monete. Intanto l’uomo diviene famoso per il suo gesto altruista, attirando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica che ritiene che il creditore dovrebbe rinunciare al saldo e ritirare la denuncia, ma quest’ultimo non ha alcuna intenzione di fare a sua volta una buona azione. Inoltre nella ricostruzione del ritrovamento delle monete resa alla polizia qualcosa non torna.

Un film apprezzato che indaga il potere dei media e dei social

Asghar Farhadi, già premiato con l’Oscar al Miglior Film Straniero per “Una separazione” e “Il Cliente”, torna a far centro con “Un eroe” rappresentante dell’Iran agli Academy Awards 2022. Il regista realizza il suo film in patria dopo “Tutti lo sanno” girato in Spagna.

Con il suo lavoro Farhadi si sofferma sul potere dei social, capaci di creare eroi molto velocemente e di distruggerli con la stessa rapidità. Nonostante questa verità, il regista, tuttavia, non li demonizza totalmente, mettendone in evidenza alcuni aspetti positivi. Il suo pensiero è stato dimostrato dalla risposta alle accuse di essere filo governativo resa proprio sul social.

“Un eroe” è distribuito nelle sale italiane da Lucky Red.

Roberta Rosella

3/01/2021