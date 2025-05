Un anno senza Franco Di Mare: il ricordo di Benedetta Rinaldi a ‘La volta buona’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 17 maggio 2024 ha segnato la scomparsa di Franco Di Mare, un giornalista che ha lasciato un segno profondo nel panorama della comunicazione italiana. A un anno dalla sua morte, Benedetta Rinaldi, sua collega e amica, ha voluto ricordarlo durante la trasmissione ‘La volta buona‘ condotta da Caterina Balivo. In questo incontro, Rinaldi ha condiviso aneddoti e riflessioni sul loro rapporto, nonché il dolore provato alla notizia della malattia di Di Mare.

Il legame tra Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare

Benedetta Rinaldi ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Franco Di Mare nella trasmissione ‘Uno Mattina‘ dal 2017 al 2019. Durante il suo intervento, ha descritto quei momenti come un periodo di grande gioia e amicizia. “Mi sono divertita da morire”, ha affermato Rinaldi, sottolineando come ogni mattina, nonostante la sveglia suonasse alle quattro e mezza, fosse un momento atteso. “Sapevo che stavo andando a lavorare con un gruppo di amici. Era come una famiglia”, ha aggiunto, evidenziando l’atmosfera di collaborazione e affetto che caratterizzava il loro lavoro insieme.

La conduttrice ha ricordato anche il carattere vivace e la personalità di Di Mare, che riusciva sempre a portare un sorriso anche nei momenti più difficili. “Ci ha fatto un brutto scherzo”, ha detto Rinaldi, riferendosi alla malattia che ha colpito il giornalista. Le ultime conversazioni tra i due sono rimaste impresse nella sua memoria, in particolare quando Di Mare le rivelò di sentirsi soddisfatto della sua vita. “Ha vissuto mille vite in una, ha fatto tutto quello che si poteva fare”, ha commentato Rinaldi, esprimendo ammirazione per la carriera e la vita di Franco.

La rivelazione della malattia

Un momento particolarmente toccante per Benedetta Rinaldi è stato quando Franco Di Mare la contattò per informarla della sua malattia. “Mi chiamò al telefono. Lui mi disse: ‘Ciao, sono Franco. Il tempo è poco ed è prezioso, quindi non ci giro intorno. Ho un mesotelioma’”, ha raccontato Rinaldi, ricordando le parole esatte del collega. La gravità della situazione la colse di sorpresa, tanto che, mentre guidava, dovette accostare per poter ascoltare meglio.

“Rimasi zitta, non riuscii a dire niente, solo ‘ah'”, ha confessato Rinaldi, descrivendo la sua reazione di fronte a una notizia così devastante. La paura di esprimere pietà o di porre domande tecniche la bloccò, poiché sapeva che Franco preferiva affrontare le situazioni in modo diretto. “Lui era così, ti metteva davanti alle cose per farti avere una reazione e la mia fu questa”, ha spiegato, evidenziando la forza e la determinazione di Di Mare anche nei momenti più critici.

Franco Di Mare chiese a Rinaldi di mantenere riservata la notizia della sua malattia, in quanto desiderava affrontare la situazione con discrezione. “Non dissi nulla”, ha concluso Rinaldi, sottolineando il rispetto per la volontà dell’amico e la sua scelta di affrontare la malattia in privato.

L’eredità di Franco Di Mare

Franco Di Mare ha lasciato un’eredità significativa nel mondo del giornalismo e della televisione italiana. La sua capacità di raccontare storie e di entrare in sintonia con il pubblico ha reso le sue trasmissioni memorabili. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il ricordo di un uomo che ha vissuto intensamente e con passione continua a vivere attraverso le parole di chi lo ha conosciuto.

Benedetta Rinaldi, ricordando il suo amico, ha messo in luce non solo il dolore per la perdita, ma anche la celebrazione di una vita vissuta pienamente. La sua testimonianza è un tributo a un giornalista che ha saputo toccare i cuori di molti e che rimarrà sempre nei pensieri di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

