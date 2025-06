Un amore che sfida il tempo: il nuovo film di Gilles Lellouche arriva al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cinema francese si prepara a un nuovo racconto di passione e gioventù con “L’amore che non muore“, diretto da Gilles Lellouche. Questo dramma sentimentale, che vede protagonisti Adèle Exarchopoulos e François Civil, insieme ai giovani attori Malik Frikah e Mallory Wanecque, sarà nelle sale dal 5 giugno grazie alla distribuzione di Lucky Red. La pellicola promette di catturare l’attenzione del pubblico con una storia d’amore intensa e nostalgica, ambientata negli anni ’80 in una cittadina del nord della Francia.

La trama del film

“L’amore che non muore” racconta la storia di Jackie e Clotaire, due adolescenti che si incontrano sui banchi di scuola. Jackie è una studentessa diligente, mentre Clotaire è un giovane ribelle che trascorre il suo tempo a bighellonare per le strade. Nonostante le loro differenze, i due ragazzi si innamorano perdutamente, ma la vita sembra ostacolare la loro relazione. La narrazione si sviluppa in un contesto di sfide e ostacoli, tipici dell’età giovanile, e mette in luce le difficoltà che i giovani affrontano nel cercare di affermare i propri sentimenti.

Il film è tratto dal romanzo di Neville Thompson, che ha riscosso un grande successo in Francia. Lellouche riesce a trasporre sul grande schermo un amore che, pur essendo intenso e travolgente, è anche segnato da momenti di difficoltà e separazione. La storia si snoda attraverso una serie di eventi che mettono alla prova la forza del loro legame, rendendo il racconto ancora più coinvolgente per il pubblico.

Un incontro che segna il destino

Una clip esclusiva, presentata da Movieplayer.it, offre un’anticipazione di uno dei momenti chiave del film: il primo incontro tra Jackie e Clotaire. In questa scena, Clotaire, accompagnato dai suoi amici, si diverte a prendere in giro i compagni di scuola che scendono dal bus. Jackie, però, non si lascia intimidire e affronta il giovane teppista con coraggio, insultandolo davanti a tutti. Questo scambio di battute segna l’inizio di una relazione complessa, in cui il conflitto e la passione si intrecciano.

Un viaggio negli anni ’80

Il film di Gilles Lellouche non è solo una storia d’amore, ma anche un viaggio nostalgico negli anni ’80 e ’90. La colonna sonora, ricca di brani iconici dell’epoca, accompagna lo spettatore in un’atmosfera vibrante e autentica. Lellouche riesce a ricreare il clima di quegli anni, facendo rivivere emozioni e ricordi attraverso la musica e le immagini. La pellicola si distingue per il suo ritmo incalzante e per la capacità di mescolare diversi generi, dal melodramma al crime, dalla commedia al musical.

La visione di Lellouche è caratterizzata da una narrazione senza mezze misure, in grado di trasmettere la forza e la fragilità dell’amore giovanile. I protagonisti, interpretati da Adèle Exarchopoulos e François Civil, incarnano perfettamente la passione e l’energia di un primo amore, rendendo il film un’esperienza emozionante e coinvolgente.

“L’amore che non muore” si preannuncia come un’opera cinematografica capace di toccare le corde più profonde del cuore, raccontando una storia universale che parla a tutte le generazioni. Con la sua miscela di emozioni, colori e vita, il film di Gilles Lellouche è destinato a lasciare un segno nel panorama cinematografico contemporaneo.

